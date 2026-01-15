我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英（如圖）日前圓夢見到男神許光漢，讓她直呼「很幸福」。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲提到過年計畫，李雅英（如圖）透露今年過年會陪伴家人，2月初家人也會飛來台灣玩。（圖／記者吳翊緁攝影）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李雅英，日前現身金唱片頒獎典禮，圓夢見到男神許光漢和邊佑錫，讓她害羞不已。今（15）日李雅英現身活動，透露因為常常將「喜歡許光漢」掛在嘴邊，連公司都忍不住「禁愛」，要她別再說了，對此李雅英則笑說：「我真的很抱歉。」李雅英多次公開向許光漢告白，金唱片更圓夢見到本人，讓她相當開心，透露雖然等待很久，但等待的時間還是很幸福、很開心。不過，由於她常提到「許光漢好帥」、「邊佑錫好帥」，不僅引來粉絲熱議，連公司都受不了，要她別再示愛，笑說：「公司已經嚴禁，要我不能再說了。」李雅英在金唱片上，看到LE SSERAFIM成員中村一葉、洪恩採與許光漢大跳撒嬌舞，讓她發文說：「為什麼她們可以！」吃醋模樣讓眾人笑翻。對此今日李雅英也幽默向大家道歉，表示以後會以寬闊的心與大家分享。另外，提到過年計畫，李雅英透露今年過年會陪伴家人，2月初家人也會飛來台灣玩，被問到要帶著家人去哪？李雅英笑說自己其實是「被通知」，家人早已規劃好要去高雄旅遊。而她日前發行中文單曲〈哇塞(Wasai)〉，李雅英透露目前有在學唱歌，希望未來不只跳舞，還可以唱歌給大家聽。