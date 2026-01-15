我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬去年兩度交火、好不容易在去年12月27日達成停火，但柬埔寨外交部長布拉索昆警告，泰國軍方至今仍在柬國境內「占據」多處民用區域，甚至用鐵絲網與貨櫃封住部分村落，讓多達4000戶邊境家庭無法返家，停火協議也因此蒙上陰影。布拉索昆（Prak Sokhonn）在金邊接受外媒專訪時表示，雖然目前整體情勢維持平靜，但「仍存在風險」，柬方希望泰國履行全面落實停火的承諾，並把至少四處爭議地點列為泰軍疑似越界駐守的例子。面對柬方指控，泰國軍方與政府官員則引用泰國外交部1月12日聲明反駁，強調柬方說法「毫無根據」，並稱停火後維持既有部隊位置，正是雙方同意的降溫作法，不能被解讀為「領土占領」。泰柬去年7月先爆發一波交火，12月又延燒成為期約20天的高強度衝突，期間出現戰機出動、火箭交火與砲擊，造成至少101人死亡、逾50萬人流離失所，橋梁、學校、寺廟與道路等民生基礎設施也傳出遭到破壞。柬方近期要求召開「聯合邊界委員會」（JBC）會議，把「被占村落」列為優先議題，盼先解決居民返家問題再談更長期的勘界安排；不過泰國外交部表示仍在完成內部程序，並稱將待2月8日大選後新政府就位，再推進相關會談。接下來關鍵就在「停火能不能落地」。泰柬若無法盡快透過聯合邊界委員會把駐軍位置、封鎖措施與返鄉路線講清楚、訂出時間表，邊境4000戶回不了家的壓力只會越積越高，任何小摩擦都可能再度點燃衝突。尤其泰國正值選前權力交接敏感期，越拖越容易讓邊界問題被政治化；能否把爭議拉回制度協商、讓難民先回家，也將成為檢驗這份停火協議是否真能撐過下一波緊張的試金石。