中華航空宣布，即日起至2月22日推出2026年新春促銷活動「年貨大街」，集結多條熱門航線限時優惠，精選航線最低78折起，旅客可提早規劃春節及上半年旅遊行程，精選航線優惠包含香港最低2886元起，而東南亞航線如曼谷4200元起、峇里島1萬80元起，日本與韓國航線則推出大阪9660元起、釜山6216 元起。以上皆是來回機票未稅價格。
華航表示，「年貨大街」活動適用開票期間為即日起至2月22日，出發期間則涵蓋2026年1月1日至6月30日，橫跨春節連假、寒假尾聲與初夏旅遊旺季，優惠航線橫跨短程至長程市場。
🟡華航新春促銷「精選航線」重點一覽：
港澳航線：
香港最低2886元起（未稅）；
東南亞航線：
曼谷4200元起（未稅）、峇里島1萬80元起（未稅）
日本與韓國航線：
大阪9660 元起（未稅）、釜山6216 元起（未稅）
歐洲航線：
倫敦2萬1672元起（未稅）、布拉格2萬3650元（未稅）
美國航線：
西雅圖1萬6212元起（未稅）、鳳凰城1萬8480元起（未稅）
華航推春節徵文活動 有機會拿不限航點經濟艙機票
華航還同步推出春節徵文活動，邀請旅客分享搭乘華航出遊的春節回憶，不論是與家人一同出國的溫馨片刻、旅途中令人難忘的感動故事，或第一次在異國過年的特別經驗，都能透過文字留下紀錄。凡參與徵文活動，即有機會獲得華航區域線不限航點經濟艙機票乙張，另有飛行夾克等獎項。
越捷航空公布再次獲
AirlineRatings 評選為「2026 年全球最安全航空公司之一」
越捷航空公布，再次獲全球知名航空安全與產品評鑑網站
AirlineRatings 評選為「2026 年全球最安全航空公司之一」。此項肯定再度印證越捷航空在台灣— 越南重要航線及其亞太廣大航網中， 長期維持穩定表現與對飛航安全的高度承諾。
越捷航空表示自2018年以來，已連續多年於 AirlineRatings 維持最高等級的 7/7 安全評分，並與 EasyJet、Southwest 及 Ryanair 等全球頂尖低成本航空公司一同名列安全評比最高行列。AirlineRatings 執行長 Sharon Petersen 則提到：「越捷航空在穩健成長的同時，
持續維持機隊一致性與高度的營運可靠度。 結合平均機齡年輕的機隊及多年來零重大事故的安全紀錄， 充分顯示其以安全為核心的營運模式。同時， 越南航空產業在國際民航組織（ICAO）有關安全、 保安與高效率國際航空運輸的稽核中，也創下歷來最佳成績。」
資訊來源：中華航空、越捷航空
我是廣告 請繼續往下閱讀
港澳航線：
香港最低2886元起（未稅）；
東南亞航線：
曼谷4200元起（未稅）、峇里島1萬80元起（未稅）
日本與韓國航線：
大阪9660 元起（未稅）、釜山6216 元起（未稅）
歐洲航線：
倫敦2萬1672元起（未稅）、布拉格2萬3650元（未稅）
美國航線：
西雅圖1萬6212元起（未稅）、鳳凰城1萬8480元起（未稅）
華航推春節徵文活動 有機會拿不限航點經濟艙機票
華航還同步推出春節徵文活動，邀請旅客分享搭乘華航出遊的春節回憶，不論是與家人一同出國的溫馨片刻、旅途中令人難忘的感動故事，或第一次在異國過年的特別經驗，都能透過文字留下紀錄。凡參與徵文活動，即有機會獲得華航區域線不限航點經濟艙機票乙張，另有飛行夾克等獎項。
越捷航空公布再次獲
越捷航空公布，再次獲全球知名航空安全與產品評鑑網站
越捷航空表示自2018年以來，已連續多年於 AirlineRatings 維持最高等級的 7/7 安全評分，並與 EasyJet、Southwest 及 Ryanair 等全球頂尖低成本航空公司一同名列安全評比最高行列。AirlineRatings 執行長 Sharon Petersen 則提到：「越捷航空在穩健成長的同時，