▲Winter因為高度辨識度的個人形象，讓她在國際市場擁有極高能見度。（圖／X@kwtclosing0101）

公司未否認 粉絲討論持續延燒

▲雖然Winter爆出戀情，仍不影響她在國際之間的影響力。（圖／X@YULMIN0411X0101）

全球影響力攀升 Winter成品牌新寵

台灣市場啟動 話題效應持續擴散

韓國演藝圈近日話題不斷，超人氣女團aespa成員Winter才剛捲入與BTS成員田柾國的戀愛緋聞，在2人緋聞風波尚未停歇之際，Winter隨即又立刻宣布全新身分——將擔任醫美品牌全球大使，消息曝光再度成為焦點。田柾國與Winter被粉絲發現手臂後側出現相似刺青圖樣，遭懷疑是「情侶刺青」，消息曝光後迅速引爆粉圈熱議，對此田柾國所屬公司HYBE未正面回應，Winter的經紀公司SM娛樂則僅以「無可奉告」四字帶過，曖昧態度也讓外界揣測不斷。在雙方經紀公司皆未明確否認的情況下，相關討論持續在社群平台發酵，部分粉絲選擇理性看待，認為藝人私生活應受到尊重；也有人從刺青細節、公開行程與過往互動中反覆比對，試圖拼湊更多線索。無論真相如何，Winter再次證明自己不只是團體活動中的核心成員，更是能單獨牽動輿論走向的話題人物。就在緋聞討論尚未降溫之際，Winter的另一項重大動向也正式曝光——她確定成為韓國醫美保養品牌的全球品牌大使。這項合作消息一出，立刻被視為她個人影響力再升級的象徵。事實上，Winter近年憑藉舞台表現、時尚拍攝與各類直拍畫面，建立起高度辨識度的個人形象，也讓她在國際市場擁有極高能見度。品牌方面指出，選擇Winter並非單純著眼於人氣，而是看中她跨越語言與地域的全球影響力，以及長期維持穩定、健康形象的特質，Winter在舞台上展現出的冷靜自信，與私下近距離鏡頭中呈現的自然狀態，恰好呼應品牌的「科學保養、精準管理」理念。隨著Winter正式成為全球品牌大使，品牌方也預告2026年將在台灣展開多項行銷與企劃活動，透過官方社群釋出形象內容，並規劃限定互動回饋，鎖定本就擁有高人氣的台灣粉絲群，從戀愛緋聞到品牌合作，Winter在短時間內接連掀起討論，也顯示她已成功從團體成員，進一步站上國際舞台核心位置，未來動向仍備受矚目。