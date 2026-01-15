我是廣告 請繼續往下閱讀

▲備戰2026年世界棒球經典賽，林家正在高強度訓練中調整身心節奏，將卡關與瓶頸視為尚未到達終點的過程，持續追求每一次出賽都能展現更好的自己。（圖／lululemon提供）

▲即將啟程旅日展開新階段，徐若熙在出發前專注訓練與準備，強調專注當下、累積每一步，是迎接陌生環境與自我突破的關鍵。（圖／lululemon提供）

為了迎接充滿可能性的2026年，加拿大專業運動服飾品牌lululemon啟動全新年度企劃，特別邀請台灣「心靈捕手」林家正，以及即將啟程旅日的王牌投手徐若熙，共同演繹「The best is yet 迎接更好的自己」品牌精神。兩位台灣棒壇頂尖球星換下球衣，穿上機能性十足的License to Train系列服飾，分享如何在訓練中突破瓶頸、持續進化的心路歷程。入選2026年世界棒球經典賽(WBC)集訓名單的林家正，近期正處於高強度的備戰狀態。談及面對國際大賽的壓力與訓練挑戰，他展現了招牌的沉穩心態。林家正認為，訓練過程中難免會遇到卡關或瓶頸，但他選擇將這些挑戰視為全新的機會。「我期許在往後的每場比賽，都能展現出最佳版本的自己，」林家正表示，這種心態正好呼應了lululemon倡導的「Yet」精神，困難不是終點，而是通往卓越必經的過程。對於身上穿著的License to Train系列，他也給予高度評價，認為該系列面料細緻且透氣性極佳，即便在高強度訓練下也能保持身體乾爽，讓他能全心投入每一次的接捕與揮擊。另一方面，本土王牌投手徐若熙也即將展開新的冒險，啟程前往日本展開旅日生涯。對於即將面對陌生的語言與文化環境，徐若熙坦言雖需要時間適應，但他已準備好融入新團隊，並對這趟旅程充滿期待。作為投手丘上專注力的代名詞，徐若熙分享了自己的訓練哲學：「所有的積累，都是為了成為更好的自己，所以不要否定現在，專注每一步。」他認為lululemon的服飾在舒適度與機能性上表現出色，能有效減少外在干擾，讓他能心無旁騖地專注於訓練菜單。兩位球星透過自身的經歷，完美詮釋了「The Best Is Yet」的理念，鼓勵所有運動愛好者在自在的狀態中找到屬於自己的節奏，相信最好的自己永遠在前方等著。