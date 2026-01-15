我是廣告 請繼續往下閱讀

台中榮總驚傳無照醫材廠商進開刀房執刀，有醫師涉嫌放任無醫療人員執照的醫材廠商進入手術房，更上桌執刀，自己在一旁插手納涼。而衛福部也要求中榮一週內交報告，醫事司司長劉越萍說，初步口頭得知，其中一位醫師確定在去年12月的手術有廠商進入手術房，但並未進行醫療行為，只是在登記規範上，是否有按照院方的規定，似乎有些問題。根據媒體報導，台中榮總有醫師放任不具有醫護人員執照的醫療器材廠商業務人員，直接到手術內替病人執刀，自己則在一旁「納涼」。當時衛福部長石崇良說，要求中榮一週內提出報告，若管理上確實有相當大的問題，可能就要重新評鑑。而劉越萍今（15）日受訪時表示，中榮14日表示，今日報告一定會送進來，而院長初步口頭表示，其中一位醫師確定在12月的一次手術確實有廠商進入，但並沒有醫療行為；不過在過程中有無按照中榮規範進行登記等，可能有一些問題，並未報備進入，還要檢視報告內容。至於中榮部分是否會重新評鑑，劉越萍表示，還需要輔導訪查確認；且指引部分需要經過開會才能確認。不過，目前該位醫師未報備進入，劉越萍提到，這可能屬於醫院管理有問題，因為在醫療法中醫院本來就負有監督管理的責任，而根據醫療法第62條、第108條，若違規可處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰。