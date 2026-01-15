我是廣告 請繼續往下閱讀

香菜控們請準備，這一杯香菜自由肉燥湯麵真的超夠味！台灣經典泡麵品牌味味麵繼引爆話題的青蔥自由肉燥湯麵後，緊接著推出另一波綠色系驚喜新品——「香菜自由肉燥湯麵」，以更濃、更爽、更上癮的香菜魅力，再度掀起一股香菜旋風。這款香菜自由肉燥湯麵，特別適合那些「想吃點重口味，又不想太膩」的時刻，不論是下班後懶得出門、深夜追劇嘴饞，還是天冷想來一碗熱呼呼的泡麵，只要打開杯蓋、注入熱水，隨著熱氣升起，香菜的香氣瞬間散開，直衝鼻腔，還沒入口就先被濃濃的香氣包圍。視覺上香菜份量驚喜感十足，滿滿香菜鋪滿整碗麵，好拍、好香，也好吃！每一口都嚼的到香菜，讓香菜控們直呼：「真的太幸福啦！」從實現青蔥自由到香菜自由，綠色系泡麵話題一波接一波，這種看得到、吃得到的豐富感，帶來了視覺與味覺的雙重衝擊，讓泡麵成為社群上的焦點，也不斷刷新大家對泡麵的期待與想像！通路：全聯福利中心、大全聯 新上市