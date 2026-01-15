我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍第五聯隊編號6700、由辛柏毅上尉駕駛一架F-16V單座戰機，6日晚間執行例行性訓練任務時失聯。空軍司令部今（15）日證實，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」(黑盒子)所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。對此，前空軍副司令張延廷表示，東部外海的海域太深，深度達1000公尺，我國無打撈能力，困難度太高，他建議應向美國請求協助打撈戰機，在黑盒子還有訊號時趕快打撈。空軍司令部今日表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。張延廷下午受訪時表示，花東外海的深度有到1000公尺，比台灣海峽最深200公尺深得多，且受到洋流影響，造成打撈任務難度相當高，國內沒有深度海域打撈能力；黑盒子的電量最多只能維持訊號30天，甚至可能20幾天就沒電，所以要趕快打撈。張延廷表示，東部海域深度太深，國內打撈公司沒有能力，淺灘或淺海可以，深海打撈有困難度，飛機可能卡在海底山脈，應該向國際公司求助，因為F-16V戰機是美國生產，相信由我方出錢、美方來打撈，美方會樂意協助。