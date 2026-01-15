我是廣告 請繼續往下閱讀

Lee Jeans 正式宣布邀請 K-pop 藝人 NCT JAEMIN出任全新亞太區品牌代言人。以真誠又多層次的個人魅力受到矚目，NCT JAEMIN自然詮釋了 Lee 所堅信的品牌精神：人生中最真實難忘的時刻，總在丹寧中發生。他能在率性玩味與沉穩內斂之間自由切換，完美呼應 Lee「The Best Stories Happen in Jeans」所傳遞的態度與情感。即將推出的全新形象企劃，將捕捉 NCT JAEMIN一連串真實、不經修飾的生活瞬間。透過多款風格鮮明的丹寧造型，包含四套經典 Lee 101系列：經典清水洗套裝、修身剪裁 101J Rider Jacket 搭配 5 年復古洗水 101 牛仔褲、復古洗水 101J Cowboy Jacket 與牛仔褲套裝，以及深黑洗水造型，展現在 Lee 陪伴下，自我探索的多重面向如何交織出屬於每個人的精彩故事。NCT JAEMIN的形象常被形容為內斂而富有魅力，親和卻不失深度，這樣的特質與 Lee 長久以來所珍視的核心價值不謀而合。他重視真誠連結與真實表達，正是承載百年牛仔工藝與真實精神的 Lee 所追求的靈魂人物。NCT JAEMIN表示：「十分興奮能成為 Lee 的全新品牌代言人！非常期待能與大家一起，為 Lee 展開全新的篇章！」廣告片以 NCT JAEMIN身著 101 復古洗水造型登場，呈現輕鬆而年輕的日常氛圍。一個因好奇而透過復古相機凝視的瞬間，開啟了另一個自我。以成熟洗鍊的形象，身著經典原色Lee 101 開展一場相互呼應的自我探索：一個隨性舞動、充滿即興魅力；另一個渴望突破框架、擁抱自由。這段穿梭於不同自我之間的旅程，正如人生最難忘的故事，往往誕生於對比之中日常與冒險、內省與表達、青春與成熟。在每一次轉換之中，Lee Jeans始終相伴。從 10 年復古洗水到經典原色，101 系列隨著不同自我而轉變，卻始終忠於品牌一貫的真實精神與卓越品質。本廣告將於 2026 年 1 月於亞太地區正式推出，並陸續登陸各大數位與社群平台。Lee 一直以其品質、創新和工藝成為全球首屈一指的牛仔服飾品牌。H.D. Lee Mercantile 公司於 1889 年在美國堪薩斯創立了 Lee 品牌。 1926 年 Lee 發明了世界上第一條帶拉鍊牛仔褲 101Z 系 列，以及著名的 ‘Hair-On-Hide’ 馬毛皮牌，而由 Lee 開創的 S 形後袋車縫線設計（Lazy S）跟馬毛皮牌一樣，成為 Lee 的經典標誌。 從第一款具有保護性的 Lee Bib 連身工裝褲推出，到 13 盎司重磅丹寧布製作的經典 101 系列，Lee 始終銳意創新；牛仔服裝設計從實用走向時尚的過程中，Lee 扮演了至關重要的角色。Lee 一直保留傳統，同時不斷創新，在牛仔服裝界穩佔領導地位，與時尚的年輕一代連成一線，被譽為牛仔文化的經典。社交媒體: Facebook @leejeanstw / Instagram @leejeans_taiwan