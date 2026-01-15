我是廣告 請繼續往下閱讀

由翡冷翠文創精心策劃的《世界古文明 沉浸體驗展》 2026 年 1 月 15 日至 4 月 19 日在華山1914文化創意園區 東2A／B 館隆重展出。翡冷翠文創指出，本展以沉浸式數位科技打破傳統靜態展示形式，融合光影投影、音效場景、互動體驗與復刻文物，帶領觀眾穿越時空、走入古文明的核心精神與故事，在輕鬆有趣中感受文明的起源與精彩。展覽以 「亞述、埃及、地中海、印度」四大文明 為主軸，透過創新的數位敘事手法與大型場景重構，將過去千年的人類智慧與文化符碼，以動感十足又富趣味性的方式呈現，讓歷史不再只是遠方的文字，而是一次可以身體感受、心靈共鳴的體驗之旅。在亞述文明區，巨型光影投影將狩獵浮雕細節放大重現，伴隨象徵力量與秩序的象形符碼活靈活現；在埃及文明區，金字塔幾何光影、象形文字與木乃伊儀式投影，重構出古埃及對「永恆」的信仰與宇宙觀。而地中海文明區則以希臘神話與羅馬理性為主題，在光雕與建築符號中展現神祇故事與文明理性精神；進入印度文明區，觀眾將透過曼陀羅動態投影與充滿哲思的符號意象，感受古印度對生命循環與生活秩序的深刻理解。翡冷翠文創表示，這場展覽強調科技與藝術的融合，觀眾在探索古文明的同時，也可以在充滿驚喜的場景中拍照打卡、互動分享，輕鬆活潑、寓教於樂，是一場適合親子同遊、朋友聚會與學生校外教學的多感官體驗盛宴。展覽日期｜2026年1月15日（四）－4月19日（日）展覽地點｜華山1914文化創意產業園區 東2A、2B館票券資訊｜2025年12月5日起各大通路同步開賣購票平台｜翡冷翠文創官網、Ibon售票系統、博客來售票網、KLOOK、KKday、udn售票網、KKTIX、OPENTIX、Trip.com、MOMO購物網、ACCUPASS、全網 。