2024年前民眾黨主席柯文哲、資深媒體人黃光芹，批評美麗島電子報公布假民調，遭美麗島電子報董事長吳子嘉反擊，在網路直播節目罵柯文哲「最大爛貨」、「砸碎」、「小丑」、「落選是王八蛋」，同時也以不堪入耳之侮謾、辱罵黃光芹，2人蒐證後控告吳公然侮辱。去年台北地方法院認為，吳子嘉言論觸犯公然侮辱罪，拘役30天，至於民事部分，北院簡易庭法官審理後認定，吳子嘉的言論僅屬情緒謾罵，已侵害兩人名譽，判賠柯文哲10萬元、黃光芹5萬元，全案可上訴。柯文哲主張，吳子嘉在2024年1月4日晚上進行「董事長開講」網路直播節目時，公然罵他是「最大爛貨」、「砸碎」、「小丑」、「落選是王八蛋」，除了柯文哲之外，資深媒體人黃光芹也說美麗島是假民調，都遭吳子嘉辱罵不雅言語，因此2人都對吳子嘉提告，台北地檢署偵查期間，吳子嘉不認罪，還說「模仿館長陳之漢的風格」回應柯文哲，應屬言論自由範圍，不應斷章取義，但檢方仍起訴他。2025年4月法院第一次開庭時，吳子嘉直接認罪，法官認為，吳子嘉不思理性評論時事，在網路直播節目上公然以貶損名譽的言語侮辱2名告訴人，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，再考量吳子嘉坦承犯行，卻還沒得到告訴人原諒或達成和解，因此判處拘役30天，得易科罰金3萬元。此外，柯文哲認為，吳子嘉的言詞辱罵他，貶損他的人格尊嚴與社會評價，侵害他名譽權，致他精神痛苦，請求吳賠償精神慰撫金100萬元，另外黃光芹也對吳子嘉求償50萬元。關於刑事附帶民事賠償部分，北院認定吳子嘉的言論屬具貶抑意味的侮辱性詞彙，已明確侵害柯、黃兩人的名譽權並貶損其社會評價。法院認為其內容僅為單純的情緒性謾罵，對公共事務的討論毫無助益，因此不採信吳方的辯詞。法官分依侵害程度、兩造收入及社會地位等因素，判賠柯文哲10萬元、黃光芹5萬元。仍可上訴。