威力彩第115000005期今（15）日晚間開獎！由於威力彩此前已連續22期槓龜，今晚頭獎獎金衝上5.2億元，若有幸運兒命中獎號，將是2026年開春第一位億萬富翁。本期獎號於晚間8點30分透過直播陸續開出，《NOWNEWS今日新聞》將即時更新1月15日（週四）威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來對獎看財神爺是否降臨！

🟡1月15日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000005期）

威力彩：稍後開出。

今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。

3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼。（圖／記者林調遜攝）
🟡威力彩「玩法、開獎時間、獎金規則」懶人包

威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價100元。開獎時間固定在每週一、週四晚上8點半，投注截止至當晚8點整。

開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，合計7個數字即為當期中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準命中兩區號碼；若僅對中第一區6碼、第二區未中，則可獲「貳獎」，雖然獎金依舊豐厚，但與頭獎相比有著好幾倍差距，淪為「悲情幸運兒」。因此，威力彩最常見的包牌方式，就是會將第二區01至08通通買下，配上一組心儀的號碼。
 

