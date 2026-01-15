我是廣告 請繼續往下閱讀

鬼鬼（吳映潔）去年宣布未婚生女，女兒「妹子」如今1歲大，日前她也在社群上有感而發，吐露當媽的心情。今（15）日鬼鬼出席品牌活動，透露女兒現在已經會開口叫媽媽，甚至也會叫「爸爸」，笑說她會衝著任何人喊爸爸。而鬼鬼也表示身邊親友都非常喜歡女兒，過年、生日都會包紅包，目前已經累積到6位數，她現在都將錢存起來，等到18歲時全部給她。鬼鬼日前幫女兒舉辦抓周派對，表示女兒分別抓了錢、籃球以及包子，爆料會抓到錢其實是自己「作弊」，在妹子10個月大時，就常拿新鈔讓她練習，笑說現在那張鈔票是她的玩具。另外，女兒現在不僅會叫媽媽，最會講的其實是爸爸，讓鬼鬼相當疑惑：「爸爸在哪？」鬼鬼解釋，可能是「爸」比較好發音，再加上平常會讓女兒聽兒歌，會出現「爸爸媽媽一起唱」等字句，因此妹子現在衝著任何人都喊爸爸。鬼鬼笑說女兒是在幫自己招桃花，「看到帥的就叫爸爸，以後就能順理成章」。鬼鬼也提到，女兒現在有很多乾媽跟哥哥、姊姊陪她，大家都搶著要抱她，有時甚至找不到女兒在哪。過年要到了，鬼鬼透露自己會幫女兒把紅包錢存起來，等到18歲時再給她，如今已存入6位數。日前，舊愛禾浩辰宣布向女友吳品潔求婚成功，對此鬼鬼聽聞婚訊表示「就很棒」，坦言雙方現在已經沒有聯絡。被問到現在身邊是否有追求者，她立刻回答：「沒有追求者！」表示最近都在出外景，身邊都是固定的人，沒有機會認識新對象。