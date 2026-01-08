我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鬼鬼曬出自己與女兒的合照，表示育兒生活很充實幸福。（圖／鬼鬼IG@gemma_811）

36歲女星鬼鬼（吳映潔）去年初無預警宣布自己懷孕生子的好消息，但她並未結婚，因此當媽喜訊讓粉絲大為震撼。如今1年時間過去，女兒也滿1歲了；鬼鬼今（8）日就在IG發文，曬出2張母女合照，以及女兒抓周派對的現場照片。只見鬼鬼女兒肉嘟嘟的臉蛋超級可愛，側臉看起來有點像混血兒，也讓網友忍不住猜測，鬼鬼當初應該是去國外借精生子。鬼鬼今晚在IG發文，貼出多張照片，跟粉絲分享自己當媽的心聲，「2026年第一篇（貼文），要給我自己和妹子（指女兒）」。她說自己從懷孕到生產，已經過了快2年時間，「很多妹子的第一次跟我的第一次並存，有了小孩真的是我再陪她長大一次，才知道原來我是這樣長大的」。鬼鬼表示自己體會到很多不同的感受和刺激，很喜歡與女兒在一起的時刻，「有一個自己的小孩真的很幸福」。鬼鬼也向女兒承諾，自己會好好努力工作，帶女兒去體會世界上更多美好的事物，也謝謝愛著她和女兒的每一個人。最後鬼鬼更對女兒甜蜜告白，「我愛你！我的寶貝妹子，希望妳可以平安健康快樂。妹子1歲快樂。」粉絲見狀也紛紛湧入社群，為鬼鬼母女送上祝福，「幸福的妹子跟超美媽咪」、「辛苦可愛的媽咪 ！妹子寶貝健康快樂喔」、「沒看正臉都知道妹子有多可愛」、「祝妹子生日快樂」。而從鬼鬼曝光的母女合照可以看到，女兒肉嘟嘟的臉頰超級可愛，1歲的她頭髮已經相當濃密了，但髮色偏淺，側臉看起來有點像是混血兒，也讓粉絲聯想到鬼鬼未婚生子一事，猜測她當初是去國外借精生子。對於女兒生父的身分，鬼鬼始終閉口不談，一心沉浸在當媽的喜悅中。