▲炎亞綸（左）被發現取消關注鬼鬼（右）IG後，爆出友情生變的傳聞，近日認了已斷聯。（圖／鬼鬼IG@wuyingjiesgfc）

鬼鬼（吳映潔）與炎亞綸是多年好友，好感情眾所皆知。不過日前，有網友捕捉炎亞綸缺席鬼鬼生日、甚至還退追鬼鬼IG，友情疑生變，炎亞綸還在節目中談到被一名20年摯友斷聯，被猜測就是在說鬼鬼。而近日，炎亞綸登上Podcast節目《激罵揪某聊》，被主持人問到斷聯好友是否就是鬼鬼，炎亞綸也大方承認，還透露想跟鬼鬼約出來談，但沒成功，無奈嘆「彼此冷靜一下」，並大讚共同好友阿本在中間高情商幫忙應對。炎亞綸日前在個人YouTube頻道《我偷偷升級》中，談到被一名認識20年的摯友「突然斷聯」，還忍不住紅了眼眶，被猜測就是在說鬼鬼。而在近日的《激罵揪某聊》中，炎亞綸也被問到這件事，大方承認就是說鬼鬼，表示人生中難免會遇到這種事，但對於取消關注這件事被熱議感到很無奈，「為什麼是我被問？為什麼不是從來不關注我，但是以我好朋友形象的鬼鬼被問？」為什麼我取消關注變成一個事？我也可以淡淡的關注啊，到底有多無聊？」對於跟鬼鬼斷聯原因，炎亞綸也坦承有跟兩人共同好友阿本詢問過，透露阿本還是會跟鬼鬼出去，自己就會問：「有聊到對我有什麼誤會嗎？」阿本就會直接建議炎亞綸約鬼鬼當面聊，炎亞綸坦承自己有去約鬼鬼，但因為雙方都很忙，「我就大概知道意思了，就回『彼此冷靜一下』」。炎亞綸也大讚阿本很高情商，但自己每隔一段時間就會問一次，所以阿本也被煩到。炎亞綸體諒鬼鬼目前將重心放在小孩，表示可以理解，「這每個人都會經歷，只是我們是公眾人物」。鬼鬼與炎亞綸過往互動宛如兄妹，2022年炎亞綸舉辦個人演唱會時，鬼鬼無預警衝上台親吻炎亞綸，搞笑喊：「這是我老公，我今天是新娘子」。炎亞綸之後也認真地表示，「她是我一路上陪伴最久的好姊妹，摘掉我最多面具的」。今年1月鬼鬼突宣布當媽，因未婚生女引起外界譁然，當時炎亞綸看不下去，發文聲援鬼鬼，更向鬼鬼喊話，表示：「帶小孩我可以協助，養小孩就自己加油啦！」然而，近期卻傳出兩人友情生變，今年鬼鬼的生日聚會不見好友炎亞綸，隨後也發現炎亞綸取消關注鬼鬼的IG帳號。鬼鬼受訪時曾透露兩人關係，表示：「因為現在不同，就比較少聯絡，隨著年紀越來越大，每個人都可以有自己想要的生活，他是我的朋友我可以放在心中，這是比較重要的」，強調彼此沒有鬧翻。