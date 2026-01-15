我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「一妻多夫可行嗎？」在網路上引起熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書）

泰國大選腳步逼近，各政黨為了搶攻選票頻頻出招，其中一項政策主張卻意外成為輿論焦點。一名總理候選人近日拋出修改婚姻制度的構想，主張在雙方自願、符合性別平權原則下，女性可合法擁有多名配偶，言論一出立刻引爆社群討論。提出此一爭議性主張的是來自泰國另類黨（Thai Alternative Party）的總理候選人蒙科吉（Mongkolkit Suksintharanont）。他日前透過社群平台發文直言，若以性別平等為出發點，在所有當事人同意的前提下，女性理應被允許最多擁有四名丈夫。根據泰國媒體《Khaosod》報導，相關貼文曝光後迅速在網路上發酵，支持與反對聲浪壁壘分明。部分網友認為，這是對長期以來性別制度不對等的反思，也有人質疑此舉只是選戰操作，刻意以極端議題博取關注。事實上，蒙科吉向來以政策大膽、風格另類著稱，這並非他首次提出顛覆主流的政見。他過去曾主張成立「太空部隊」、向孕婦發放現金補助以挽救低迷生育率，甚至建議強制勞動年齡人口每日運動以換取加薪，還包括強化軍備、討論購置核武等構想。不過，對於「一妻多夫制」究竟該如何落實，蒙科吉並未進一步說明具體法律架構與配套措施。相關言論仍停留在理念層次，卻已足以撼動泰國社會對婚姻制度、家庭價值與性別權利的既有想像。隨著選戰持續升溫，這項主張是否只是曇花一現的話題，或會迫使各黨正面回應性別平權與婚姻法改革，仍有待觀察。但可以確定的是，在這場競爭激烈的大選中，選民早已被一連串出人意表的政見，推進了一場超乎想像的公共辯論。