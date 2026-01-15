我是廣告 請繼續往下閱讀

距離春節不到一個月，年前工作進入最忙碌階段，不少上班族加班、家庭趕辦年貨，或忙於大掃除、採買與聚會準備之餘，也開始尋找能兼顧效率與品質的用餐選擇。連鎖炸雞品牌「德克士脆皮炸雞」（dicos）看準春節前「忙碌不減、但想吃好一點」的消費情境，推出新春限定「開運海陸分享餐」，以海味主題結合全腿炸雞桶與人氣漢堡，讓開運美味輕鬆上桌，回應年節前後的外食需求。德克士指出，近年春節前的用餐型態逐漸轉變，除了年夜飯與正式聚餐外，更多消費情境落在忙碌工作日的犒賞餐，以及小型親友相聚，因此於今年新春檔期，以「海味」作為產品主軸，推出多款期間限定商品，讓消費者即使在忙碌之中，也能輕鬆享用更具儀式感的餐點選擇。新春限定登場的「極上海皇賀歲堡」以海味為核心，淋上微嗆清爽的龍蝦風味醬，醬中仍能嚐到細緻蝦肉，帶出自然海味與滑順口感，讓每一口都更有層次，入口層次豐富、甜而不膩；並結合爽脆鮮蔬、蟹味棒，以及吃得到蝦肉、口感紮實的炸蝦排，打造風味濃郁卻不厚重的多層次海鮮口感，成為春節期間限定、最能呼應「吃得更好」期待的漢堡選項。德克士表示，跨年與聖誕檔期銷售表現亮眼的「黃金龍蝦風味 Q 蝦堡」，因饕客熱烈敲碗而延長販售檔期，讓尚未嚐鮮或想再回味的消費者，都能持續一飽口福。主打還能吃到蝦肉的炸蝦排，外酥內彈、口感紮實，搭配哇沙比芥末龍蝦風味醬，微嗆爽口、不易膩口，成為忙碌工作日中快速卻不將就的輕奢選擇。業者指出，在炸雞桶餐方面，堅持一貫全腿部位配置，嚴選台灣本土雞肉作為主要食材，炸雞桶僅提供雞腿排與棒棒腿，對消費者承諾「通通都是腿」，不用挑、不用選，就是給最好的。新春檔期更搭配特調龍蝦風味沾醬，讓熟悉的炸雞桶在年前聚餐與春節期間多了清爽海味層次，奢華感受同步升級。針對多人分享與聚餐需求，德克士也於新春期間同步推出多款吉祥寓意點心。象徵「牽絲不斷、好運連年」的「香濃乳酪條」，以酥炸外皮包裹濃郁乳酪內餡，為年節聚餐增添甜鹹交織的分享樂趣；寓意紫氣東來、金玉滿堂的「紫金 QQ 球」，以及象徵海派縱橫、富貴金蝦的「海派鮮脆蝦」，搭配「WASABI 雞軟骨」，同樣適合作為下班後的小聚分享，或春節期間走春、拜訪親友時的搭配點心。