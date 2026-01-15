我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖峻因二度中風而積極復健，女兒廖苓菱分享老爸叮嚀他，交男朋友要小心，不要被騙。（圖／翻攝自廖苓菱臉書）

72歲資深藝人廖峻因二度中風，現在積極復健，許多人關切他的狀態。女兒廖苓菱近日分享和老爸的互動，透露廖峻突然關心起她：「妳有男朋友了嗎？」隨後像是自問自答般，用非常緩慢且吃力的語氣叮囑她：「不要被騙，要小心！」看到父親眼裡滿是懊悔與心疼，她不禁淚崩感嘆父女倆都太善良，並寫下「風雨後彩虹會出現嗎？」說出她陪伴父親走復健路的心酸與期盼。根據廖峻的女兒描述，廖峻雖然歷經二度中風，但「人老雄心在」的氣勢依舊不減。看著父親對於復健成果露出得意的笑容，她形容「薑果然老的辣」，即便身體不如從前，但不想認輸的堅毅，依然撐起了父親的尊嚴。最讓粉絲鼻酸的是父女倆的這段對話。廖苓菱表示，有天廖峻突如其來關心她，擔心她被人騙，讓她忍住情緒回應：「我曉得，不會了！」她對廖峻說：「因為我跟你一樣，都很善良，太相信人對吧！」廖峻聽完默默點了點頭。廖苓菱表示，那一刻從爸爸眼裡，她看見父親對她的心疼。還有父女風雨同行的真情流露，粉絲也為他們加油打氣。