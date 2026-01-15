我是廣告 請繼續往下閱讀

「憲妃大戰」今（15）日落幕，民進黨台南市長初選由立委陳亭妃以2％些微差距順利闖關，將代表民進黨參選百里侯對決藍委謝龍介，對手林俊憲也第一時間呼籲支持者2026力挺陳亭妃。對此有黨內人士點出陳亭妃在大選之際面臨四道考驗，分別是藍營介入初選；支持者憂陳亭妃回報泛藍勢力；外界質疑與郭信良關係、零存款與台電關說案爭議；最後則是該如何弭平民進黨在台南市長期以來的裂痕。初選落幕隨之而來的「政治現實」，終究將由陳亭妃親自面對。首先是民調方面，有資深媒體人點出喵膩，如同高雄市長初選民調，當林岱樺對決柯志恩時，柯志恩支持度明顯下滑，這情況同樣發生在陳亭妃民調中，林俊憲對上謝龍介時，謝龍介仍保有21%的支持度；然而在陳亭妃對上謝龍介的組合中，謝龍介的支持度卻下滑至約13%，兩者支持度的差距高達8%，此一明顯落差顯示，部分藍營選民在初選階段採取策略性投票，刻意將選票集中灌入陳亭妃，企圖影響民進黨的初選結果，此一現象恐引發綠營基層支持者的不滿與質疑，而未來藍綠支持者歸隊後，如何面對支持度「潮水退去」的政治現實，將成為一大考驗。該人士指出，陳亭妃在此次初選獲得部分藍營議員支持，未來在正式選戰及地方布局上，如何「回報」這股力量，包含國民黨議員、李全教系統等都成為外界關注的焦點。尤其在民進黨完成正式提名後，面對黨內在地議員與基層組織的整合，陳亭妃在資源分配與政治支持上的取捨，究竟是優先回應初選期間給予支持的藍營力量，或回歸民進黨既有的地方體系，將直接影響民進黨在台南的團結程度與整體選戰動能。第三為陳亭妃在初選階段面對諸多質疑皆無正面回應，包括與台南市前議長郭信良互動密切、「零存款」與「台電關說案」。這些爭議在黨內初選階段或未被全面放大，但隨著選戰進入藍綠正面對決，外界普遍預期國民黨勢必將以更嚴格的標準與更細緻的檢視加以追擊。藍營在大選攻防中不會如同民進黨初選期間般有所保留，相關爭議也將成為陳亭妃未來選戰重大考驗。該人士稱，最後則是陳亭妃該如何弭平民進黨在台南長期以來的裂痕，從本次初選的站隊情況來看，台南市議會正、副議長以及多數黨籍議員皆公開表態支持林俊憲，然而初選後陳亭妃該如何整合未站在同一陣線的力量，未來府會關係將直接影響民進黨台南施政。在民調結果出爐之際，林俊憲第一時間喊話支持者要團結，2026將全力支持陳亭妃，然而陳亭妃大選之際將面臨的政治現實，也將成為未來選戰關鍵。