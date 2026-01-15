我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（15）日召開法說會，董事長魏哲家再次憂心台灣電力供應議題，並指電力充足才能繼續擴產。經濟部次長何晉滄回應，經濟部每年都有針對未來10年進行電力供需調查，目前確認到2032年以前用電無虞，這部分也有考量到AI及先進製程用電需求，「所以大家不用擔心，我們電力絕對是充足的。」外界擔心AI資料中發展瓶頸在於電力，魏哲家則以回應，「我第一個擔心的是台灣的電力」，他笑說，只有確保電力無虞，才能毫無顧忌地擴張產能，滿足未來需求。何晉滄表示，各界都很關切台灣電力問題，而經濟部每年都會進行盤整，目前到2032年都不會有問題，這還是考慮到台灣AI用電需求，先進製程產能擴增需求，所以認為大家不用太擔心。另外，對於近期關稅談判涉及到台積電必須要加碼赴美投資，何晉滄並未多說有關於關稅項目，稱政府會持續努力談出最好稅率。對於台積電是否有赴美加碼投資，他稱目前都是媒體報導，真正情況還是要台積電說明，經濟部目前沒有聽到加碼投資這件事。