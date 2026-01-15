我是廣告 請繼續往下閱讀

三商美邦人壽今（15）日公布去（2025）年財報自結數，該公司自結年度稅後淨利為11.8億元，每股盈餘為0.2元，去年上半年在配合主管機關發布的準備金暫行措施，與額外增提外匯價格變動準備金後，已有效減緩台幣升值的影響，避險成本亦前年下降53.9億元，總資產達1.66兆元，較113年底成長2.1%。同時，三商壽也將於1月23日股東臨時會討論與玉山金控股份轉換案，未來加入玉山金後，有金控資本的挹注，可增加風險胃納，提升投資彈性，增加投資績效，進而設計出更具有競爭力的商品，擴展分銷通路及提升高價值客群觸及率。三商壽指出，受惠於AI基礎建設需求旺盛，加以聯準會啟動降息，資金面趨寬鬆，市場氣氛樂觀，有效帶動美股與台股大漲，三商壽適時調節持股配置，實現部分資本利得，使得權益類資產獲利較2024年增加38.2億元。此外，去年下半年因新台幣兌美元轉為貶值，三商壽進一步強化外匯價格變動準備金積累，截至去年底外匯價格變動準備金已達369.6億元，較2024年增加246.8億元，已明顯提升抵禦匯率波動並穩定帳面獲利與淨值的能力。三商壽去年新契約保費收入（FYP）達356.7億元，初年度等價保費（FYPE）為84億元，分別較2024年成長11%與6%，其中投資型商品FYP占率達86%，持續為三商壽提供業績成長動能。此外，三商壽去年利率變動型壽險FYP亦較2024年大幅成長73%，顯見利率變動型商品推廣頗具成效。三商壽強調，將持續推出各類健康險及傷害險新商品，可望提升整體銷售業績與市場競爭力。三商壽並表示，新版資本強化計畫及增資承諾書也已獲主管機關核准，並已依規定向主管機關提出經董事會通過的選擇性過渡措施申請報告，面對首年上路的會計新制，將著重於優化資本管理結構，落實強化經營韌性與風險調節能力，聚焦投資型商品及積極推廣保障型商品的商品策略，達成穩健接軌的目標。