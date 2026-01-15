我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《尋秦記》電影版眾星片酬排行榜被傳以中國女星白百何（如圖）的1500萬人民幣最高，其他原班人馬港星回歸，身價和她都有巨大落差，成為近來熱門話題。（圖／摘自新假期JetSo FB）

▲《尋秦記》扮演秦王的林峯，在片中不可或缺，但自稱片酬不多，可是拍到好戲更重要。（圖／華映娛樂提供）

▲《尋秦記》電影版在香港票房屢創佳績，若賣破億元港幣，有可能會推出加長版。（圖／華映娛樂提供）

經典夯劇搬上大銀幕的《尋秦記》電影版，不但在香港大熱賣、已破6600萬港幣，華人區也都有不錯的反應。針對日前有傳該片眾星的片酬排行榜，非劇集原班人馬也非港星的白百何拿到1500萬人民幣，遠高過拿200萬港幣的林峯、150萬港幣的宣萱等元老，男主角兼老闆古天樂更被稱是片酬零元、只拿分紅。對此他公開表示這是商業機密，不能透露。林峯則反問：「大家信呀？」似乎語帶玄機。《尋秦記》堪稱目前各方關注焦點，也是香港影壇票房表現一整年都不太理想之下，萬眾期待的「救市」之作。在台灣首週末全台票房也是近期港片在台灣賣座頗為突出的代表，但「片酬排行榜」竟意外成了大家最關心的一件事，古天樂身為男主角兼老闆，當然要來解釋，他說道：「凡是涉及公司的商業機密，我們不可以透露。拍每部戲都辛苦，演員都有付出，我做我應該做的事，多辛苦不都要緊。」他的言下之意，不會否認這個排行榜的內容，也不會承認，一切讓觀眾自己去評斷真實性。而他決定保密到底，也給了林峯很好的下台階，林峯在排行榜上已經是除了白百何之外的片酬第2高，儘管彼此差距還是不小，對於情節來說，林峯扮演的秦王是不可或缺，白百何的角色出場時間不算太少，重要性卻是還好，照說林峯不應該比她便宜太多。對於這個問題，林峯笑答：「大家信呀？除非這是官方公布，我才會相信。」既然代表官方的古天樂表明絕不公開，林峯實際上拿了多少片酬，恐怕外界也沒辦法得知。被問到是否覺得拿兩百萬港幣太少？他則說道：「我片酬不多，不過拍到好戲最重要。」隨著《尋秦記》香港票房逐漸攀高，古天樂也表示加長版的剪輯與後製還需3、4個星期，應該會在香港賣破億元港幣的時候，就可能推出加長版讓觀眾看到更多精彩內容，宣萱也透露有一些家庭生活的趣味篇幅蠻好玩，希望加長版能出現，讓把歡樂和回憶帶給大家。