我是廣告 請繼續往下閱讀

孫榮富／新黨輿情中心副主任最近，台北市長蔣萬安接受媒體訪問，說出：「我是台灣人，中華民國國民。」資深媒體人周玉蔻即示警民進黨：不排除蔣萬安直接劍指 2028大位。錯了！蔣萬安這番說法，是擔心國共論壇恢復之後，被拉進國共論壇的政治框架裡，因此先打「預防針」，只是希望能夠具有不被民進黨政府抹紅的政治免疫力，順利尋求2026年的台北市長連任罷了。傳出「國共論壇」即將在月底舉辦，這是在台獨民進黨主政之下，當前可以視為是緩解兩岸兵凶戰危的唯一管道，而順利舉辦的共同基礎，就是：「九二共識」。原汁原味的九二共識，就是兩岸雙方均同意沒異議的意見，才是共識，不是蔣萬安在雙城論壇之前說的：中華民國的「九二共識」，當然也不是北京的「九二共識」，更不是民進黨刻意抹紅的「一國兩制」。簡言之，就是：兩岸雙方均同意與接受，「堅持一個中國」與「謀求國家統一」。不論，蔣萬安說：中華民國的「九二共識」，或是「我是台灣人，中華民國國民」，這是因為蔣萬安在政治心裡層面上，已經得了民進黨病毒的「恐共病」，也因而害怕恢復「被抹紅」的國共論壇，這樣一個得了民進黨病毒、犯了「恐共病」的蔣萬安，只會想要能夠順利連任台北市長就好，根本就沒有跳過「市長連任」並「直攻2028大位」的能耐與企圖。講更白一些說，得了「恐共病」的蔣萬安市長，還沒有參與國共論壇的資格與條件，不要以為窩在台北市長，總統大位就會憑空掉下來。中國國民黨裡沒有「平常心」、犯了「恐共病」看待國共論壇的「蔣萬安們」，也根本沒有具備挑戰台獨工作者賴清德，並代表在野藍白陣營競選2028大位的能耐。2026年的國共論壇，是去除台灣社會裡「恐共病」、考驗在野黨挑戰2028總統大位的試金石。凡是害怕、切割、迴避、拒絕「國共論壇」的在野藍白政治人物，就是犯了民進黨病毒的「恐共病」，都不是代表藍白在野陣營挑戰2028總統大位的適合適格人選，就算真的迎戰台獨民進黨，恐怕也難以取得勝選的結果。簡言之，周玉蔻說錯了也是瞎操心。能夠有一個沒有恐共病而且健全狀態的政治人格、不擔心台獨民進黨的抹紅技倆、勇於直球對決「國共論壇」的在野政治人物，才能夠具備挑戰2028大位的初階條件。害怕國共論壇的「蔣萬安們」就算了吧。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com