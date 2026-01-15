我是廣告 請繼續往下閱讀

國邑藥品合作夥伴美國製藥公司Liquidia今（15）宣布，針對間質性肺病相關肺高壓，長效吸入新藥L606招募患者，進行多國多中心樞紐第三期臨床試驗。國邑表示，將分階段認列相關研發里程金收入，逐步反映研發資產價值，並推動公司整體營運效益持續提升。Liquidia在第44屆J.P. Morgan醫療保健年會上宣布，新藥L606的全球多國多中心樞紐第三期臨床試驗開始進行病患招募，預計在全球逾20個國家、超過100個臨床據點招募約350名受試者。此舉象徵新藥擴大 PH-ILD（間質性肺病相關肺高壓）適應症的全球布局上進入新階段。Liquidia也表示，前列環素吸入藥物除既有肺動脈高壓（PAH）與PH-ILD適應症合計逾70億美元市場外，未來將進一步拓展至更多適應症的臨床試驗，包括慢性阻塞性肺病相關肺高壓、肺纖維化及硬皮症等，僅以美國市場估計，整體潛在市場規模可望超過180億美元。國邑*總經理甘霈指出，L606採用獨家微脂體研發技術，具備長效緩釋特性，能提供24小時穩定的血藥濃度並大幅減少每日給藥頻率。此設計不僅能降低藥物副作用帶來的衝擊，更有助於提升受試者的參與意願與依從性，對臨床試驗的推進具有顯著優勢。由於目前尚未有長效吸入藥物獲准，上市後可望為全球病患提供更具有效性、便利性與穩定性的治療方案。針對財務動能，國邑*強調，新藥L606臨床試驗，將依照合約約定的收案進度等節點，分階段認列相關研發里程金收入，逐步反映研發資產價值，並推動公司整體營運效益持續提升。隨新藥邁入三期臨床的關鍵時刻，公司將持續支持 Liquidia 完成全球開發，透過累積完整的國際臨床數據，為未來全球商業化上市奠定穩固基礎。