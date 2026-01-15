我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次活動不僅提供官方周邊商品，更打造能完整體驗SEVENTEEN世界觀與情感氛圍的沉浸式快閃空間。（圖／Star Plan辰星計畫提供）

▲媒體播放區播放多支SEVENTEEN音樂錄影帶，提供結合音樂與影像的觀賞體驗。（圖／Star Plan辰星計畫提供）

韓國人氣男團SEVENTEEN的快閃店來了！，本次活動不僅提供官方周邊商品，更打造能完整體驗SEVENTEEN世界觀與情感氛圍的沉浸式快閃空間。快閃店整體場域設計以「戒指」為概念核心，運用圓形結構貫穿空間動線，象徵團體與粉絲之間的連結與羈絆。色彩配置上以SEVENTEEN官方代表色「Serenity」為主調，並輔以「Rose Quartz」作為視覺亮點，呈現溫柔且富有象徵意義的品牌氛圍。現場規劃多項互動體驗內容，讓粉絲能更深入感受SEVENTEEN的音樂與視覺魅力，包含以天花板垂吊裝置打造的拍照區，以及運用鏡面設計構成的沉浸式空間，讓來訪粉絲能自在留下紀念影像，同時設有媒體播放區，播放多支SEVENTEEN音樂錄影帶，提供結合音樂與影像的觀賞體驗。活動地點松山文創園區原為菸草工廠，後轉型為文化創意園區，園內進駐台灣設計館、設計中心等重要文化設施。每年吸引約400至500萬人次造訪，是台北具指標性的文化場域之一，深受年輕族群喜愛，也常作為各大品牌舉辦活動的首選地點。更多關於「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in TAIPEI」的活動資訊，請至SEVENTEEN Weverse官方社群平台查詢。