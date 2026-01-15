我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府規劃長達16.5公里的捷運橘線延伸段，民眾直到參加說明會才知道，延伸線不是捷運是輕軌。（圖／台中市政府提供，2026.01.15）

▲台中機場捷運（中捷橘線）規劃北起台中國際機場、南抵霧峰的省議會紀念園區，是台中市各捷運最長的路線。（圖／台中市政府提供，2026.01.15）

台中市政府發展全市軌道建設，曾遭立委蔡其昌批評，捷運橘線起點距離清水火車站僅3公里，盧市府就是有辦法忘記海線鄉親，揚言抵制預算；經議長張清照居中斡旋後有了轉機。市府今天舉行機場捷運（橘線）延伸海線地區說明會，延伸段長達16.5公里，地方民眾原以為「要五毛給一塊」真是賺到了，到了現場才發現竟是輕軌而非捷運，怒喊根本是「要蘋果給芭樂」、真把海線人當二等市民。捷工局長蘇瑞文回應表示，初步規畫採輕軌，是考量地方每天運量密度約3507人次，市府尊重民眾反映，會將意見帶回去討論。台中機場捷運（中捷橘線）北起台中國際機場、南抵霧峰的省議會紀念園區，全長29.23公里，是台中市各捷運最長的路線。市府的可行性研究計畫預留南投延伸線，卻未納入清水區串連海線鐵路網，立委蔡其昌前年怒批市長盧秀燕，把海線人當成二等公民，撂話「未來關於中央對橘線的補助，我會有很強烈的反對意見」；出身清水的台中市議長張清照事後召開協調會，爭取轉圜。去年3月，盧秀燕宣布通過「台中都會區大眾捷運系統機場捷運橘線延伸海線地區可行性研究」的墊付案，蔡其昌盼市府盡快著手進行，讓該案能與捷運橘線主線同步施工。中市府捷運工程局日前預告，為使市民了解台中機場捷運（橘線）延伸海線最新規劃成果，將於今（15）日下午2時，在清水區公所3樓禮堂辦理地方說明會，並在新聞稿中說明，橘線延伸線全長約16.50公里，將設置10座車站及1座機廠，自台中國際機場起，經由中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸，串聯捷運藍線、台鐵清水車站等重要交通樞紐，並銜接如港區藝術中心、梧棲漁港及台中海洋館等知名景點。由於當初蔡其昌只要求將橘線起點拉到距機場3公里的台鐵清水站附近共構，豈料市府一口氣給了16公里，地方民眾開開心心地參加「要三毛給一塊六」的說明會，沒想到捷工局卻說明要蓋的是輕軌而非捷運，有民眾當場氣得罵「根本是詐騙」、「還說海線不是二等公民！」蔡其昌服務處主任林俊裕表示，蔡其昌要求橘線往前拉一站銜接海線鐵路，中市府卻一口氣規劃了10站輕軌，還說捷運無法延伸的理由是運量不足，對於這些邏輯不通的說詞，蔡其昌不可能接受，也不可能支持該案。林俊裕說，未來從台中市區回海線，必須搭到機場下車再換輕軌，和搭公車有何差別？且外地大車在海線來來往往，重大車禍原就比市區多，輕軌列車在地面慢慢開，發生意外的風險由誰承擔？更別提運量與班距問題難解，盧市府根本是把海線人當二等市民。市議員楊典忠也說，台中人過去已經不接受輕軌，市府現在卻拖延時間，規劃台中人不要的輕軌系統。硬塞給清水人！市議員王立任說，海線民意要一小段捷運，市府卻執意給一大段輕軌，「芭樂給再多，仍不是蘋果」，呼籲盡快將捷運還給海線民眾。