▲患者陳小姐（左）與主治醫師蘇鈺婷（右）合影。（圖／高雄長庚提供）

高雄長庚於去（2025）年12月9日成功完成「卵巢組織冷凍保存」（Ovarian Tissue Cryopreservation, OTC）手術，為需要接受癌症治療的年輕女性保留未來生育可能性。一名罹患乳癌 37歲單身女性，因需接受可能損害卵巢功能的化學治療，經跨科醫療團隊迅速評估與整合後，於癌症治療啟動前完成卵巢皮質組織取出與冷凍保存，在不延誤治療時程的前提下，為病人留下珍貴的生育希望。高雄長庚院長藍國忠指出，高雄長庚此次成功導入OTC，是奠基於生殖醫學團隊長年累積的胚胎冷凍、卵子生育保存，以及男性睪丸組織與精子保存等臨床經驗，同時結合持續進行的基礎與轉譯研究。院內研究團隊亦完成動物實驗驗證，將解凍後的卵巢組織回植至已停經的老鼠體內，成功恢復其荷爾蒙分泌功能，為技術的安全性與可行性提供重要科學依據，也強化臨床推動生育保存選項的信心。藍國忠強調，本次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。本案病人之主治醫師蘇鈺婷說明，病人於生育保存手術後恢復良好，術後第六天即順利銜接癌症治療。未來在癌症治療完成並評估適當時機後，冷凍保存的卵巢組織有機會進行解凍回植（Ovarian Tissue Transplantation, OTT），以恢復自然排卵與內分泌功能，甚至達成自然受孕。癌症希望基金會副董事長羅盛典教授指出，隨著癌症治療存活率提升，生育保存已成為現代癌症整合照護中不可或缺的一環，而跨科合作正是成功關鍵。