台灣人年度旅遊偏好大公開！全亞洲最大現金回饋平台ShopBack揭曉「2025 年度台人旅遊排行榜」，國旅市場由台北、高雄、台中穩奪前3寶座！其中「演唱會經濟」爆發，讓高雄人潮湧現，10月更曾逆轉勝超越年度冠軍台北，成為單月旅遊熱度NO.1縣市！至於海外旅遊由東京稱王，位於東京、以超高還原度和精緻服務聞名的主題樂園登上最熱銷海外景點王座，顯示經典IP對旅遊產業的龐大驅動力。2025年國內旅遊縣市TOP5依序由台北、高雄、台中、台南、桃園拿下，而於台北舉辦的「維也納美景宮百年花繪名作展」、「恐龍大復活關渡探險樂園」、「2025 ITF 台北國際旅展」3大活動也拿下ShopBack年度最熱銷旅遊票券前3名。另外，今年BLACKPINK、TWICE、陳奕迅等大咖接連於高雄開唱，讓「演唱會經濟」發酵，帶動高雄人潮湧入，10月曾超越台北成為熱度NO.1縣市。ShopBack補充，綜觀2025年度台人旅遊消費趨勢，受惠於較前一年度更豐富的連假，整體旅遊訂單年成長達15%，年度最高單筆回饋金飆破7萬5124元！以春節、元旦、228 等假期為民眾出行高峰，普發1萬政策也帶動9月旅遊訂單暴增 25%！顯示連假、普發金、話題展覽及演唱會等等都為 2025 年台灣旅遊市場注入活水，帶動旅遊商機。海外旅遊方面，日本依舊魅力無敵！2025年台人最愛城市前5為東京、沖繩、首爾、福岡、曼谷。其中坐擁「5分鐘直達繁華市中心」的超便利機場、平價高級和牛與博多拉麵等優勢，讓福岡人氣不斷攀升，直接較2024年爬升1名。位於東京、具備「超高動畫還原度」的主題樂園成年度海外最夯景點冠軍，同樣高人氣的大阪環球影城也入主年度前3，顯示IP經濟對旅遊的龐大影響力。