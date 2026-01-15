我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選今（15）日落幕，立委陳亭妃以2％些微差距領先立委林俊憲，將代表民進黨參選百里侯，對決藍委謝龍介。對此陳亭妃表示後續將向總統賴清德及市長黃偉哲請益，也強調真心感謝對手林俊憲第一時間力挺，「我們已通上電話，相約明天在立法院當面請益」，未來市政藍圖中，一定會納入其重要政見，「一起為台南想得更遠、走得更穩」。陳亭妃初選順利闖關，特別感謝支持者力挺，27年來始終陪伴著她沒有離開，「這份不離不棄，是我最珍貴、也最沉重的託付」。陳亭妃表示，未來一定會把腰彎得更低、聽得更深，把人民的聲音放在心裡最重要的位置，用溫柔卻堅定的力量，展現台南第一位女市長不一樣的溫度。並真心感謝對手林俊憲第一時間力挺，雙方已通上電話，相約明天在立法院當面請益，未來市政藍圖中，一定會納入其重要政見，一起為台南想得更遠、走得更穩。陳亭妃也提到，將會向總統賴清德、市長黃偉哲請益，承接台南累積多年的穩固基礎，再為台南開創新的局面。下午開始也一一致電黨籍立委及議員們，誠心拜託、攜手同行，我們要共同組成最強團隊。最後陳亭妃表示，面對2026藍白合縱連橫來勢洶洶，自己深信初選過後的民進黨，只會更團結、更強大，「我們心中只有一件事，就是顧好台南，顧好這個家」。