基隆鄉親注意了！受到基隆市安樂區麥金路自來水管漏水影響，今（15）日17時開始一直到明（16）日下午的16時，基隆市將有2萬6000戶停水，另有2萬戶降壓，停水23小時的完整影響範圍也出爐了。《NOWNEWS今日新聞》將統整基隆本次停水影響範圍與時間，助民眾快速掌握自家供水情況。
📍 基隆市停水範圍
🕦 停水時間： 1月15日17時至16日16時（共23小時）
停水原因： 麥金路漏水搶修
停水影響區域
七堵區：八德路、麥金路。
中山區：中山一路、中華路、健民街、基隆港港西聯絡道路、成功二路、通仁街、通明街。
仁愛區：仁五路、光一路、光二路、公園街、劉銘傳路、基隆港港西聯絡道路、孝一路、孝三路、孝二路、孝四路、安一路、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、忠四路、愛七路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、自來街、華一街、華三街、華二街、華五街、華六街、華四街。 信義區/六和街、培德路、月眉路、東信路。
安樂區：中山一路、八德路、安和二街、安樂路一段、安樂路二段、崇德路、成功一路、樂一路、西定高架道路、麥金路。
降壓影響區域
中山區：中山一路、中山三路、中山二路、中山四路、中華路、仁安街、仙洞街、健民街、光華路、基隆港港西聯絡道路、基隆港西岸聯外道匝道、基隆港西岸聯外道引道、基隆港西岸聯外道路、太白街、安一路、復旦路、復興路、忠一路、成功二路、新民路、新生路、新西街、港西街、西定路、西定高架道路、通仁街、通明街。
中正區：中正端、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、愛三路、愛四路、義一路、義二路。
仁愛區：仁一路、仁三路、仁二路、仁五路、仁四路、劉銘傳路、孝四路、安一路、崇安街、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、義三路、義五路、龍安街。
信義區：中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路。
安樂區：定國街、新西街、西定路、西定高架道路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
