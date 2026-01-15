我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廣達董事長林百里及副董事長梁次震共同現身旺年會。（圖╱記者嚴俊強攝）

科技大廠尾牙廣達打頭陣，今（15）日在南港展覽館一館舉行旺年會，現場氣氛熱鬧非凡，董事長林百里指出，去年成績再創歷史紀錄，營收年增50%，利潤也創新高，他強調，未來三年AI不只是高成長期，更是「爆發期」，接下來應用爆發，對廣達很有利，未來幾年都有非常好的機會。廣達今日舉行旺年會，席開1300桌，總獎金上看7000萬元，大陣仗邀請戴愛玲、宇宙人等大咖歌手，以及金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，現場氣氛也火熱、座無虛席。林百里致詞表示，謝謝同仁如此努力，去年廣達營業額比前年多50%，利潤也創新高，所有好的事情都發生了。他坦言，過去一年是大風大浪，第一個大浪：關稅大戰，一下在美國、一下在墨西哥，一下子要在泰國設廠，台廠跑遍全世界。第二個大浪，AI從去年開始，出現非常多的模型，企業也不知道哪一個最好，所以廣達要好好研究，如何解決問題。第三個大浪，是AI伺服器的轉型，從「液冷」伺服器，到「水冷」超級電腦，他直言，公司工程師們都「忙得不得了」，從研發技術、供應鏈、製造，皆是困難重重。不過，林百里表示，廣達全體團結一心、努力不懈，滿足了客戶的要求，他也感謝同仁們的努力，才能使得廣達去年成績再創下新紀錄。他提到，今年、未來三年都是AI高成長期，不只高成長，也是「爆發期」，接下來就是應用爆發的時刻，這對廣達很有利，未來幾年廣達都有非常好的契機，而且廣達站的位置非常有優勢，憑藉超強研發、精準行銷，以及韌性製造，林百里笑說，雖然過去講過，但一直沿用「都是有道理的。」林百里指出，去年廣達把超級電腦做出來，今年要好好應用，發揮超級電腦的功能，以及超級模型的功能。他說，非常榮幸有這麼好的團隊、這麼好的夥伴，以及這麼具有敬業精神的同仁，面對挑戰，更加勇敢、更加努力，這是廣達的優勢。林百里有信心，今年馬年，廣達能夠「一馬當先」，更向上成長，再接再厲，他笑說「今年的成長，成長要多少，你們大概都知道了。我心裡想，但不敢說。」