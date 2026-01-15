孫協志、王仁甫、孫德榮接連發聲哀悼！曾與他們共事的知名經紀人Simon（吳權浩） 昨（14）日因胰臟癌病逝。他是5566、K ONE的幕後推手之一，也曾在經典偶像劇《MVP情人》中客串一角。噩耗傳出後，昔日愛徒孫協志、王仁甫紛紛在社群平台表達不捨，王仁甫更背出他生前的電話號碼痛喊：「熱心助人，爽朗大氣，我永遠記得你。」孫德榮也悲痛地寫下：「人生功課完成，一路好走。」
王仁甫背出電話號碼 強調：他是專業經理人
王仁甫得知噩耗後悲痛不已，他在臉書貼文的一開頭，直接寫下一串電話號碼：「我永遠記得你」，這串深植腦海的數字見證多年的革命情感。王仁甫回憶起Simon的為人，形容他「熱心助人，爽朗大氣」，並特地為老戰友正名：「他不是藝人助理，他一直是宣傳部經理，專業經理人，Simon 我會想你。」
孫協志則以黑底白字發文，感嘆生命的脆弱。他沉痛寫下：「平安，健康，沒什麼比這個更重要了，沒有病痛，一路好走，RIP」。短短幾句話說出對昔日夥伴離去的震驚與不捨，只盼 Simon能擺脫病魔折磨，在另一個世界安息。
曾客串《MVP情人》 孫德榮：人生功課完成
Simon過去是經紀人孫德榮的得力助手之一，雙方共事超過20年，也是喬傑立家族的重要支柱，許多資深粉絲對他在《MVP情人》中的客串演出仍印象深刻。面對老戰友離世，孫德榮也在社群貼出電視檢驗圖當作配圖，寫下：「R.I.P，人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走。」送別老友。
資料來源：孫腫來了臉書、孫協志臉書、王仁甫與季芹之永遠的芹仁臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
王仁甫得知噩耗後悲痛不已，他在臉書貼文的一開頭，直接寫下一串電話號碼：「我永遠記得你」，這串深植腦海的數字見證多年的革命情感。王仁甫回憶起Simon的為人，形容他「熱心助人，爽朗大氣」，並特地為老戰友正名：「他不是藝人助理，他一直是宣傳部經理，專業經理人，Simon 我會想你。」
孫協志則以黑底白字發文，感嘆生命的脆弱。他沉痛寫下：「平安，健康，沒什麼比這個更重要了，沒有病痛，一路好走，RIP」。短短幾句話說出對昔日夥伴離去的震驚與不捨，只盼 Simon能擺脫病魔折磨，在另一個世界安息。
Simon過去是經紀人孫德榮的得力助手之一，雙方共事超過20年，也是喬傑立家族的重要支柱，許多資深粉絲對他在《MVP情人》中的客串演出仍印象深刻。面對老戰友離世，孫德榮也在社群貼出電視檢驗圖當作配圖，寫下：「R.I.P，人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走。」送別老友。