▲孫協志悼念經紀人Simon，並認為平安和健康是最重要的事。（圖／翻攝自孫協志臉書）

▲王仁甫懷念經紀人Simon，並背出他的電話號碼，表達對他的敬重。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）

▲孫德榮哀悼老友經紀人Simon， 祝願他已無病無痛，一路好走。（圖／翻攝自孫腫來了臉書）

孫協志、王仁甫、孫德榮接連發聲哀悼！曾與他們共事的知名經紀人Simon（吳權浩） 昨（14）日因胰臟癌病逝。他是5566、K ONE的幕後推手之一，也曾在經典偶像劇《MVP情人》中客串一角。噩耗傳出後，昔日愛徒孫協志、王仁甫紛紛在社群平台表達不捨，王仁甫更背出他生前的電話號碼痛喊：「熱心助人，爽朗大氣，我永遠記得你。」孫德榮也悲痛地寫下：「人生功課完成，一路好走。」王仁甫得知噩耗後悲痛不已，他在臉書貼文的一開頭，直接寫下一串電話號碼：「我永遠記得你」，這串深植腦海的數字見證多年的革命情感。王仁甫回憶起Simon的為人，形容他「熱心助人，爽朗大氣」，並特地為老戰友正名：「他不是藝人助理，他一直是宣傳部經理，專業經理人，Simon 我會想你。」孫協志則以黑底白字發文，感嘆生命的脆弱。他沉痛寫下：「平安，健康，沒什麼比這個更重要了，沒有病痛，一路好走，RIP」。短短幾句話說出對昔日夥伴離去的震驚與不捨，只盼 Simon能擺脫病魔折磨，在另一個世界安息。Simon過去是經紀人孫德榮的得力助手之一，雙方共事超過20年，也是喬傑立家族的重要支柱，許多資深粉絲對他在《MVP情人》中的客串演出仍印象深刻。面對老戰友離世，孫德榮也在社群貼出電視檢驗圖當作配圖，寫下：「R.I.P，人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走。」送別老友。