我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營下屆縣市長選舉提名，台中江啟臣、楊瓊瓔的「姐弟之爭」明天將協調，彰化謝衣鳯、謝典霖的親姐弟之爭，也可望落幕。外傳謝家姐弟因選舉一事產生心結，謝典霖今天代替姊姊謝衣鳯，出席家族基金會捐贈幸福年菜的活動，他透露有關兩人的政治生涯，父親謝新隆「正在協調中」，應該過幾天就有答案，至於他的部分「應該是擇一」。彰化縣立委謝衣鳯、議長謝典霖這對親姐弟原本爭著要選縣長，謝衣鳳6日表示，國民黨前後任主席朱立倫、鄭麗文都曾表達希望她選縣長，至於謝典霖未來是否有職務上的轉變或生涯規劃，相信他會做出最好選擇；當天晚上，謝典霖突然表示「不選縣長了」。由於姐弟倆最近出席公開場合時互動不多，外界傳聞已有心結，但謝典霖否認，表示倆人只會因孩子教養問題爭執。謝衣鳯以祖父母謝言信、謝林玉鶯文教基金會名義，多年來低調捐贈年菜給彰化家扶中心，今年改由家扶舉辦捐贈典禮，宣布謝衣鳯捐贈年菜邁入第6年，累計1400套。但謝衣鳯今（15）日臨時致電彰化家扶，表示立法院另有要公無法返回彰化，改由胞弟縣議長謝典霖出席捐贈典禮，也破除他與姐姐關係緊張的傳言。典禮後媒體記者問謝典霖，他若尋求連任議長，姊姊謝衣鳯參選縣長，難免被批評家族「整碗端走」。謝典霖直白地回「我父親在協調中，和我姐姐的，過幾天就有答案」。記者追問他將繼續從政，還是往籃協發展？他語氣保守說「應該是擇一」。謝典霖30歲便成為當時全國最年輕的議長，現任彰化縣副議長許原龍積極爭取扶正，近來地方政壇傳出，擔任多屆副手的許原龍，在本屆縣議員選舉時已與謝家達成協議「謝典霖的議長做到這一屆」，因此綠營早已預測謝衣鳯將參選下屆縣長，謝典霖可能參選下屆縣議員，但不見得選議長。對此謝典霖說，自己已經當了20幾年民代，目前「傾向維持原狀」，如果下屆沒選縣議員「就是休息」，不擔心這條路會走得辛苦。