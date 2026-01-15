我是廣告 請繼續往下閱讀

▲副院長陳芳銘表示，高醫自2025年承接高屏區域聯防主責醫院任務，持續優化跨院轉診、急診處置與手術流程，成功建構無縫接軌的急重症綠色通道。（圖／高醫提供）

急性主動脈剝離被視為外科最凶險急症，若未在黃金時間內手術，每小時死亡率約增加1%，48小時內死亡率可高達50%。高醫自2025年接棒擔任「高屏區主動脈剝離手術」主責醫院，攜手區域內44家醫療院所，透過緊密的「區域聯防機制」，建構全天候急重症綠色通道。高醫14日舉辦「區域聯防暨主動脈剝離手術跨院合作照護計畫」年度成果發表會，展現過去一年在縮短轉診時效、提升手術存活率上的顯著成效。副院長陳芳銘表示，高醫自2025年承接高屏區域聯防主責醫院任務，持續優化跨院轉診、急診處置與手術流程，成功建構無縫接軌的急重症綠色通道。透過制度整合與團隊精進，不僅手術量能顯著提升，急診至手術等待時間亦有效縮短，整體手術成果優於國際指標，顯示區域聯防機制已逐步成熟並發揮實質效益。高醫心臟血管外科主任潘俊彥表示，主動脈剝離是分秒必爭的急重症，從第一時間診斷、轉診到手術啟動，每一個環節都攸關病人生死。高醫接下高屏區主責醫院任務後，即以「病人安全與即時救援」為核心，整合心臟血管外科、急診、麻醉、體外循環及加護醫療團隊，並與區域醫院建立高度互信與即時通報機制，確保病患能在最短時間內接受最適切的治療。高醫心臟血管外科主治醫師吳柏俞說明，高醫團隊不僅致力於手術技術的精進，更優化了「跨院轉診－急診－手術室」的無縫銜接流程。透過健保署高屏業務組的「主動脈剝離及腦中風取栓術區域聯防獎勵計畫」支持，高醫強化了與區域內各級醫院的資訊對接，確保病患一經診斷，即能獲得最快速的轉送與手術團隊待命，真正落實「黃金救援零時差」。醫師吳柏俞進一步補充，「一台A型主動脈剝離手術動輒耗時8–10個小時以上，且常在半夜執行。這是一場徹夜與死神拔河的耐力戰，若沒有強大的跨科部團隊支撐，很難順利完成。」他提醒，主動脈剝離症狀多變，雖然典型症狀為前胸後背劇烈撕裂痛，但臨床上也有無三高病史、生活規律的青壯年患者，因先天性「雙瓣式主動脈瓣（Bicuspid Aortic Valve）」而無預警發病。