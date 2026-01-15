我是廣告 請繼續往下閱讀

為了確保春節期間就醫順暢，衛福部推動春節整備專案，並有一連串的時間表：

▲衛福部公布春節應變時間表，提供民眾參考。（圖／衛福部提供）

今年春節連假長達9天，可能因過量飲食導致胃腸不適、慢性病控制不良，加上流感疫情升溫。衛福部為確保就醫順暢，推動「春節整備」專案，除了醫院的開診時間、藥品籌備量外，並以一張圖表的時間軸，提醒民眾可根據時間為健康做好準備。去年春節連假同樣長達9天，但因腹瀉、流感疫情雙重夾擊，導致急診塞車。而衛福部為避免重蹈覆轍、解決痛點，今（15）日下午召開記者會說明整備計畫。衛福部次長莊人祥說，衛福部推出4大策略因應，包括設有7項監測指標強化調度，也開設傳染病特別門診及UCC。莊人祥提到，另外有請藥商提高季節性藥品安全庫存及供應量；擴充春節醫療量能，提供醫療院所加成獎勵；另外，透過中央、地方醫療院所合作確保醫療網絡運作。春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，莊人祥說，是以非重症為大宗，原因包含天冷、家庭團聚與聚餐等活動造成呼吸道傳染病、病毒性腸胃炎盛行，及基層診所開診少導致求診人潮流向醫院、醫院因人員輪休關閉病床影響緊急住院需求患者入住作業。莊人祥說明，慢性病患者預訂回診日或慢性病連續處方箋給藥用罄日，若介於春節連假期間者，可提前14天、自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量，避免用藥中斷，影響疾病控制。一般民眾居家也可準備腸胃、感冒症狀用藥，以備不時之需。另外，考量正值呼吸道傳染病流行季節，公費新冠疫苗已於1月1日起擴大提供滿6個月以上族群使用至2月28日；同時截至1月14日，公費流感疫苗尚餘約16.9萬劑，若不符公費資格也可評估自費施打。因應可能的流感疫情，將自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥物使用對象，適用於有類流感症狀且具7類身分民眾，包含醫事單位防疫相關人員、安養或長照機構人員、幼托人員、幼兒園至高中職或五專一至三年級學生、與流感重症高風險族群同住或其照顧者、禽畜養殖或動物園或動物防疫人員、其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚人員。提醒民眾有疑似症狀要警覺，及早就醫由醫師評估用藥，避免病情惡化。在春節期間，若有不適或有用藥需求，可就近尋求社區藥局或醫療院所協助，就醫可善用「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP、健保署全球資訊網與資料開放平台，查詢醫療院所看診資訊，就近求診。多利用傳染病特別門診、UCC針對呼吸道及腸胃道等傳染病，政府獎勵急救責任醫院於初一（2/17）至初三（2/19）開設「傳染病特別門診」，有就診需要，可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢。除了醫療院所外，就醫也可利用台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地13處UCC求診，開診科別包含內兒科、外（骨）科，春節9天連假提供7天服務（除夕（2/16）、初五（2/21）未提供服務）。衛福部提醒，民眾應落實勤洗手、注意飲食清潔及在人潮擁擠處戴口罩等個人衛生防護。若有發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩、儘速就醫及在家休息。