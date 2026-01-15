我是廣告 請繼續往下閱讀

前中華職棒名將、現年40歲的「神全」林益全，本季轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）後展現「救世主」等級的火力。在昨（14）日代表上海正大龍出戰聯盟龍頭深圳藍襪的比賽中，林益全單場再度敲出雙安、貢獻2分打點。儘管球隊最終以5：6一分之差惜敗，但林益全開季至今手感爆炸，目前以驚人的0.611打擊率雄踞聯盟榜首。轉戰中國首個球季，林益全迅速適應環境並發揮強大宰制力。昨日對戰深圳藍襪，他首打席便展現威壓感，在1局上擊出左外野帶有1分打點的安打，為球隊先馳得點；隨後雖經歷保送與雙殺，但在7局上再度靠著高飛犧牲打進帳分數。9局上最後反攻機會，他敲出個人單場第2安，帶動一、二壘有人的攻勢，可惜隊友未能延續，上海正大龍最終中斷2連勝。林益全賽後在個人社群感慨表示：「好可惜，又是一分差輸球。」雖然球隊吞敗，但他在CPB的數據已進入「無人能擋」的境界，出賽6場、18打數11安打，打擊率0.611、進帳11分打點，同時領跑聯盟打擊王與打點王。林益全不僅在打擊率上傲視群雄，整體的進攻效率更令對手膽寒。截至目前，他的上壘率為0.667、長打率高達0.833，綜合攻擊指標（OPS）高達1.500，三項數據皆位居聯盟第一。上海正大龍目前戰績3勝3敗，在聯賽排名第2。