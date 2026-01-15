我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊易（世界排名12）也不惶多讓，面對世界排名28的愛爾蘭籍阮日，在激戰後晉級。(圖／林俊易FB）

▲世界排名15的李哲輝／楊博軒今日力克曾高居世界第1、同時也是去年賽會冠軍的大馬組合吳世飛／伊祖丁。（圖／美聯社／達志影像）

超級750系列印度羽球公開賽於今日（15日）進行各項16強爭奪戰，台灣羽球代表隊展現強大韌性，男單戚又仁、林俊易以及男雙李哲輝／楊博軒皆以優異表現擊敗強敵，聯手寫下「三喜臨門」的佳績，成功挺進男單與男雙8強。男單賽場方面，世界排名26的戚又仁今日對陣世界排名26的丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke）。戚又仁延續首輪擊敗世界第8拉尼耶（Alex Lanier）的高昂氣勢，僅花30分鐘便以21：17、21:15直落二勝出，寫下對戰2連勝。戚又仁下一戰將交手世界排名19的加拿大華裔好手賴浩俊。隨後登場的「左手重砲」林俊易（世界排名12）也不惶多讓，面對世界排名28的愛爾蘭籍阮日，雖然在第二局一度陷入12：15落後，但林俊易及時回穩，關鍵時刻打出5：1與4：0的攻勢，最終以21：16、21：17帶走勝利。這也是他職業生涯首度交手阮日即取得開門紅，順利闖進8強。男雙戰場同樣傳來捷報。世界排名15的李哲輝／楊博軒今日遭遇硬仗，對戰曾高居世界第1、同時也是去年賽會冠軍的大馬組合吳世飛／伊祖丁。「李楊配」過去對戰大馬組合處於2勝6敗、且面臨對戰3連敗的劣勢。今日雙方鏖戰三局，台灣組合在決勝局抓準對方伊祖丁狀態不穩的機會頻頻施壓，最終以21：17、16：21、21：16勝出，不僅成功報了一箭之仇，也挺進本季首個8強。遺憾的是，台灣女單好手黃宥薰今日面對現任世界球后安洗瑩，雖極力拚戰，仍以14：21、9：21告負，止步16強。隨著三組人馬挺進8強，台灣軍團將於明日繼續挑戰準決賽門票。