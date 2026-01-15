我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒東北樂天金鷲隊本週宣布，正式與現年34歲的經驗豐富右投烏瑞尼亞（Jose Ureña）簽下2026年球季的一年合約。這不僅是Ureña職涯首度轉戰海外職棒，他過往在美職體系流浪多隊的資歷也引發日媒關注，2025年球季他甚至創下了單季效力5支不同大聯盟球隊的罕見紀錄。烏瑞尼亞在大聯盟擁有11個球季的資歷，先後效力過多達11支球隊。光是在剛結束的2025年賽季，他便頻繁轉戰於大都會、雙城、藍鳥、道奇以及天使隊之間。烏瑞尼亞2025賽季累計出賽55局，繳出4.58的防禦率（ERA）。儘管已34歲，其四縫線速球平均仍高達96.2英里，這是他11年大聯盟生涯中第二佳的球速紀錄。雖然球速傲人，但其三振率僅13.9%，保送率則為9.4%，如何將球速轉化為出局數，將是他挑戰日職的首要課題。回顧烏瑞尼亞的職涯，他最初在邁阿密馬林魚隊發跡，並在2017至2018年間展現準王牌的身影，兩年內主投343.2局，防禦率僅3.90，是以伸卡球誘導滾地球見長的強投。雖然2019年後成績一度下滑，但近兩年（2024-2025）他成功止跌回升，總計164局中繳出4.06的防禦率。在經歷了單季輾轉5座城市的奔波後，烏瑞尼亞選擇加盟樂天金鷲，獲得一份保障合約，這對長期處於不安定狀態的他無疑是一大契機。日職環境對於具備球速但控球與形態尚需微調的投手而言，往往是極佳的轉型跳板。若烏瑞尼亞能適應日職的精細打法並修正配球，未來仍有機會循「日職鍍金模式」重返大聯盟。樂天球團也期待這位火球男的加入，能為先發輪值注入強大的經驗與戰鬥力。