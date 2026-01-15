我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨公布2026年台南市長初選民調結果，陳亭妃及林俊憲分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，民調差距2.69個百分點，由陳亭妃勝出，時常發文諷刺民進黨的網紅「我是小生」，日前才鐵口直斷預言，初選必由林俊憲勝出，更放話若預測失敗，要在台南火車站前「榨甘蔗汁請大家喝」結果一出，「我是小生」的預測失準，大批網友隨即湧入貼文朝聖。「我是小生」前一天還自信表示林俊憲贏面極大，甚至直言陳亭妃民調領先的傳聞是「市場雜訊」，不料陳亭妃確定出線，他PO出一張手拿甘蔗照片，自嘲「甘蔗選這根可以嗎？」隨後小生宣布將在17日下午2點，台南後火車站前大遠百廣場兌現諾言。為了展現誠意，「我是小生」表示當天將發送200杯容量600cc的龍眼甘蔗青，甜度台南甜，發完為止。他透露當天自己會親自到場，並喊話兩位當事人，表示如果林俊憲或陳亭妃本人願意親自蒞臨現場，一人可以領取兩杯。