春節9天連假連假 基層診所開診擴大獎勵

115年春節獎勵有二個特色：

中央健康保險署為增進春節假期醫療服務可近性，於115年春節連假9天期間（115年2月14日至2月22日）針對西醫醫院、急診、基層診所及藥局醫事人力費用予以加成，該獎勵方案甫經114年12月24日全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議討論通過，健保署挹注獎勵費用約16億元，以回饋醫事人員於春節提供民眾醫療服務之辛勞。健保署表示，為因應民眾春節9天連續假期有就醫需求，鼓勵西醫基層診所開診，以提高就醫可近性，115年首度利用健保總額之「其他部門」經費擴大獎勵，，期待提升春節假期醫療院所開診率，避免連假期間小病衝大醫院造成急診壅塞情形。醫院部分新增醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成100%，以鼓勵醫療院所春節期間提供醫療服務，為回應醫事人員於春節期間付出。一、方案規定醫院獎勵費用八成以上應分配予第一線人員，以感謝醫療人員提供春節期間醫療照護、守護民眾的健康。二、由健保署訂定方案並核發，醫療院所不需額外申報加成，以減輕醫療行政負擔。因應醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，為避免民眾用藥中斷之虞，健保開放持慢性病連續處方箋者可提前14天領藥，若民眾上次（上個月）給藥天數的最後一天（藥吃完的日期），落在春節期間115年2月14日至115年2月22日者，可提前自115年1月31日（含）起回診請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。健保署相關作為，期待能持續於春節讓民眾就醫不中斷。