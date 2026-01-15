你家的狗狗聰明嗎？眾所周知，影響狗狗智商的主要條件往往取決於品種，尤其像邊境牧羊犬這類「學霸」，聰明才智更是媲美人類幼兒。不過，撇除品種的天生優勢外，其實每隻狗狗個體的智商與記憶力也有顯著差異。外國寵物雜誌《moderndog》指出，記憶力是狗狗智力的重要組成部分，若記不住東西就無法有效學習。
對此，專家特別制定了日常生活中的「4大情境題」，只要狗狗年滿一歲且在該環境生活超過十週，飼主就能透過這些遊戲輕鬆測出汪星人的智商。趕快準備好零食，一起來幫家裡的毛小孩考試吧！
🐶 狗狗智商大考驗（請準備計時工具）
第一關：短期記憶測驗（15秒）
在房間中央讓狗狗坐下，在牠面前用「誇張動作」把零食藏在角落（確保牠有看到）。帶牠走出房間繞一圈，約15秒後回到房間鬆開牽繩。
5分： 直接走向藏零食的地方。
4分： 有條不紊地聞來聞去，最後找到。
3分： 看似隨意搜索，但在45秒內找到。
2分： 嘗試尋找，但超過45秒沒找到。
1分： 完全沒有努力尋找。
第二關：長期記憶測驗（5分鐘）
與第一關做法相同，只是這次將零食換到另一個角落，並將狗狗帶離房間長達5分鐘後再回來。
5分： 直接走向藏零食的地方。
4分： 有條不紊地聞來聞去，最後找到。
3分： 看似隨意搜索，但在45秒內找到。
2分： 嘗試尋找，但超過45秒沒找到。
1分： 完全沒有努力尋找。
第三關：環境記憶測驗 趁狗狗不在時，將牠熟悉的房間調整家具擺設（如移動沙發、椅子），至少要有5個明顯變動，接著帶狗狗進房計時。
5分： 15秒內注意到變化並開始探索。
4分： 15～30秒內察覺並查看其中一個變化。
3分： 30～60秒內查看。
2分： 觀察周圍覺得怪怪的，但沒有去查看。
1分： 超過1分鐘都無動於衷。
第四關：選擇題記憶測驗 準備三個一模一樣的杯子（內部先抹過零食干擾嗅覺），倒扣排成一列。在狗狗注視下將零食放入中間的杯子，隨後放開牽繩。
5分： 直接衝向中間的杯子。
4分： 先走到其他杯子附近，再鎖定中間。
3分： 三個都聞過後回到中間。
2分： 隨便亂聞亂翻。
1分： 完全沒興趣。
📊 測驗結果揭曉
將上述四關的分數加總，即可得知你家狗狗的智力水準：
【17～20分】天才神犬： 記憶力非常好，是相當聰明的狗狗！
【13～16分】資優生： 高於平均水準，反應不錯。
【09～12分】普通班： 屬於平均水準，是大多數狗狗的落點。
【06～08分】及格邊緣： 稍微遲鈍了一點，屬於臨界值。
【05分以下】呆萌寶貝： 屬於所有狗狗的後10%，雖然反應較慢，但相信在主人眼中，呆萌的牠們依然是最可愛的。
資料來源：moderndog
