毅嘉公布2025年獲利7.52億元，每股盈餘（EPS）2.46元，寫下近11年新高。公司指出，獲利能衝高主因是旺季需求帶動出貨，加上產品組合轉佳推升毛利率，讓全年獲利維持在相對高檔。從單季來看，毅嘉2025年第4季合併營收27.25億元，獲利1.85億元，單季毛利率約20%。累計全年，毅嘉2025年營收108.49億元、年增14%，獲利7.52億元、年增6%，EPS 2.46元。展望後市，毅嘉強調鎖定智慧座艙、穿戴裝置、機器人、無人機、光通訊、散熱模組等應用領域，並加速新案開發。此外，馬來西亞居林新廠將以車用及光通訊產品為主，今年投入營運並挹注營收。毅嘉15日股價下跌3.48%，收在55.5元，成交量12562張，下檔季線支撐，失守短期均線。