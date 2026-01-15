我是廣告 請繼續往下閱讀

正在墨爾本進行的澳洲網球公開賽(Australian Open)今(15)日迎來重量級嘉賓！已經退役的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)重返幸運地墨爾本公園，準備擔任表演賽嘉賓。他在後台與同樣受邀參賽的華語樂壇天王「周董」周杰倫驚喜合體。沒想到兩大天王一見面，費德勒立刻開啟「吐槽模式」，調侃周董昨天被對手Ace球「秒殺」的畫面，幽默互動讓現場笑聲不斷。費德勒此次是受邀擔任澳網「世界第一對決」表演賽的特別嘉賓，他在球員通道遇到周杰倫時，兩人熱情寒暄。周杰倫原本正準備向這位傳奇球王分享自己昨天參加「一分大滿貫(1 Point Slam)」慘遭對手一球淘汰的經歷，沒想到話還沒說出口，費德勒就搶先一步「神補刀」。「我有看到！我有看到那顆Ace球！」費德勒眼神發亮，開玩笑地對周杰倫說：「我當時心想，你已經準備好要使出反拍回擊了對吧？」面對球王的幽默調侃，周董也只能兩手一攤，苦笑回應：「我根本連球都沒碰到！或許看看明年有沒有機會吧！」雖然在場上失利，但在場下能獲得費德勒的關注與調侃，也算是另類的成就解鎖。兩人最後大方拿出手機自拍留念，周杰倫在按下快門時，更機智地轉頭問了費德勒一句：「Double partner(雙打隊友)？」似乎在暗示未來若有機會，希望能有這位擁有20座大滿貫金盃的「費爸」加持，雪恥一番。