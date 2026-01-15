我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部長林佳龍代表總統賴清德，頒發聘書給三位我國「亞太經濟合作」企業諮詢委員會（ABAC）代表，宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵，並邀集產官學界人士共商如何強化我國在APEC的公私協力，落實經濟日不落國願景。林佳龍表示，經過9個月努力，台灣成功推動設立這項子基金。他提到資通訊及醫療產業是台灣強項，深具全球競爭力，因此上任後即將智慧醫療與健康產業納入榮邦八大旗艦計畫，並與衛福部共同成立醫療衛生外交諮詢小組，盼結合台灣在智慧醫療領域的專業優勢，為友邦及友好國家提供解決方案，透過「以醫帶產」協助國內業者拓展國際市場。三位代表長期關注智慧醫療發展，與APEC近年聚焦的「數位健康」議題高度契合，所提建言已納入《致APEC領袖建言書》，陳俊聖推動以AI模型協助失智症早期檢測；張嘉淵致力讓醫護人員更容易運用AI以提升效率；林之晨則著重強化企業數位防護能力。林佳龍強調，外交是國力的延伸，需要政府與民間攜手合作，並期許三位代表持續透過「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬兼施」及「內外循環」模式，協助政府建構「新國際雁行聯合艦隊」，帶領國內業者走向國際，與政府協力推動總合外交。