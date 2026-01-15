威力彩第115000005期今（15）日晚間開獎，本期威力彩開獎號碼為第一區08、10、16、26、31、38，第二區05。台彩晚間10點公布結果，最終1月15日威力彩頭獎未開出，邁入連續23期槓龜；下期開獎的威力彩預估銷售1.5~1.7億元，1月19日威力彩頭獎累積金額將上看5.7億元。
🟡1月15日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000005期）
威力彩：第一區08、10、16、26、31、38，第二區05。
今彩539：01、02、03、19、36。
39樂合彩：01、02、03、19、36。
3星彩：5、9、2。
4星彩：3、3、0、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩邁入23連槓！頭獎幸運兒快3個月未誕生
事實上，威力彩最近一次開出頭獎，要追溯到去（2025）年10月27日。當時頭獎獎落台南市永康區正強街的「好運連連彩券行」，由一名幸運兒獨得2億元獎金。自此之後，威力彩已連續23期摃龜、未開出頭獎，也讓本期頭獎累積金額一舉衝破5億元大關。
