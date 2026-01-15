我是廣告 請繼續往下閱讀

日本野球殿堂博物館於今（15）日正式公布2026年名人堂當選名單。2023年率領日本隊奪下WBC冠軍的功勳教頭（64歲），在「專家表彰」類別中高票當選。人在大聯盟效力洛杉磯道奇隊的超級巨星（31歲），也隨即跨海送上祝福，感謝恩師當年的栽培。栗山英樹出身自東京學芸大學，當年以選秀外身分加入養樂多隊，球員生涯因深受梅尼爾氏症（眩暈症）與傷病困擾，年僅29歲便宣告引退。退役後歷經多年球評生涯，他在2012年接掌日本火腿隊帥印，開啟了傳奇的執教之路。在執掌火腿隊10年期間，栗山英樹奪下兩次聯賽冠軍及一次日本一（2016年）。他最為人稱道的功績，莫過於當年排除萬難，將留在日職，並一手策劃並實踐了震驚國際的「二刀流」養成計畫。2023年，他帶領包含在內的日本國家隊，在WBC決賽擊敗美國隊，重返世界之巔。得知當選後，栗山英樹感性表示：「名人堂是我從未想過的地方。這份榮譽是在提醒我，未來要繼續為棒球運動努力奉獻。」與栗山教頭擁有深厚師徒情誼的，今日也透過殿堂博物館發表聲明祝賀恩師。在賀詞中提到：「衷心祝賀栗山監督入選名人堂。在火腿隊受您指導的5年，以及2023年WBC的回憶，已成為我人生中最重要的財富。看到您的功績與人格以這種形式載入史冊，我感到無比開心。今天真的恭喜您！」在本次名人堂票選中，栗山英樹是唯一一位獲選入堂者。而在「球員表彰」方面，以「觸擊名將」聞名的獲得254票，距離入選門檻的256票僅差2票，且因今年是他具備表彰資格的最終年，遺憾與殿堂失之交臂。目前日本野球殿堂合計共有223人。