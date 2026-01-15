我是廣告 請繼續往下閱讀

▲十連峰 FKT挑戰號召全台跑者響應，用GPX留下屬於台灣的紀錄 。（圖／翻攝畫面）

▲SALOMON 越野水袋背心以極致輕量與貼合設計獲好評，也是此次活動總排名前三名的重點獎項之一 。（圖／翻攝畫面）

全球戶外運動品牌SALOMON 舉辦為期一個月的探索跑，活動以「FKT（Fastest Known Time，已知最快時間）」精神為核心，喊出「用你的 GPX，把記錄留在台灣！」的熱血口號。活動祭出5萬元高額破紀錄獎金與豐富完賽禮，將虛擬的軌跡紀錄與實體門市的體驗完美結合，邀請全台跑者共襄盛舉。此次「SALOMON 陽明山十連峰探索跑」挑戰全長約24公里、總爬升超過 1,500 公尺的經典路線，精選北台灣最具代表性的縱走路線之一陽明山十連峰。跑者將從風櫃嘴出發，一路穿越頂山、石梯嶺的開闊草原，挑戰七星山主峰的陡峭階梯，並在大屯山系的泥濘與拉繩中考驗技巧，最終抵達清天宮。菁英越野跑者宇穆形容跑在林道中「彷彿擁有自由之身」。他指出，從風櫃嘴到清天宮，途經原始土路與攀繩地形，「這是一條考驗體能與技術的綜合路線，穿梭其中聽著心跳聲與大自然的聲音，能享受到最純粹的快感」。目前的陽明山十連峰 FKT 紀錄2小時42分35秒由香港菁英選手黃浩聰所保持，SALOMON 發起此次活動，不僅是為了推廣越野跑運動，更希望激勵台灣跑者發揮主場優勢，將這份榮耀留在這片土地上。為此，SALOMON 特別設置5萬元的破紀錄獎金，若能在活動期間打破此項歷史紀錄，即可獨得這筆獎金。此次挑戰保留了 FKT 的「自由開放」本質，活動全程免報名費。這種「隨時出發、憑實力說話」的挑戰模式獲得熱烈迴響，活動自1月1日至2月1日舉辦，開跑短短數日，便已吸引超過百位跑者投身山林，爭相上傳 GPX 紀錄。為了將線上的汗水轉化為線下的榮耀，參賽者只需透過運動應用程式 STRAVA 記錄軌跡，在24小時內完成指定路線。完賽後於活動頁面填寫表單並上傳紀錄，經系統審核通過後（約需兩個工作天），將獲得「完賽證明」與「電子折價券」。憑此電子憑證前往 SALOMON 台北大巨蛋門市，即可親手領取官方紀念獎牌，並享有1千元消費折抵優惠。除了登入完賽證明外，SALOMON 也為不同層級的挑戰者準備了豐富獎項，包括「總排名獎勵」活動期間（1/1-2/1）將統計所有參賽成績進行排名，男子組與女子組總排名前三名的選手，將獲得 SALOMON 提供的 S/LAB 頂級越野裝備與購物禮券 。「特殊成就：破紀錄獎」凡於活動期間打破 2:42:35 歷史紀錄者，獨得獎金5萬元 。活動詳情請鎖定 SALOMON 官方社群平台。