▲江宏傑（如圖）表示沒有適合、聊得來的感情對象，將生活重心放在事業跟家庭。（圖／記者嚴俊強攝影）

江宏傑不想戀愛！預告事業有全新突破

「沒有。我的時間都給工作跟家人了，現在也蠻習慣這樣的分配模式，如果要再把時間分配出去，可能要考慮一下……。」

「我不會設限自己一定要做什麼，也不排斥任何嘗試，要做的話，就要把自己準備好！」

▲江宏傑（如圖）將在工作領域上有新突破，類型不是運動實境，也不是料理節目。（圖／記者嚴俊強攝影）

江宏傑是誰？從桌球國手到實境秀寵兒

藝人江宏傑2021年與福原愛感情決斷，目前專注拓展演藝事業，並同時照料8歲女兒Aila及7歲兒子Kou，近日他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，被關心起感情動向？江宏傑表示沒有適合、聊得來的，「時間都分配給工作跟家人，我也習慣這樣的模式。」針對事業版圖期許，江宏傑預告將有全新突破，被問可能接拍台語八點檔？他認真回：江宏傑再度參與美食實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》，認真盡責性格，加上下廚的帥氣模樣，使其聲量與人氣更上一層樓，不免好奇他私下感情動向如何？接受訪問時，江宏傑被問及身邊有無追求者？他直回：「沒有」，或是聊得來的對象？他也秒回：新年才不到一個月，江宏傑就將在工作領域上有新突破，由於過去他以旅遊、運動競技等實境節目打響知名度，這次是哪一類型挑戰？江宏傑保持神祕，僅透露規劃於上半年拍攝，被問及可能拍攝台語八點檔？他自嘲演繹床邊故事的表演力：「你覺得我剛那演技可以嗎？」下秒才認真回應，然而，曾於《全明星運動會》擔任隊長的江宏傑，不免俗地被問及相關話題，源自於先前參賽選手粿粿、王子及簡廷芮、王品澔等鬧出感情糾紛，遭網友污名成「全明星睏做伙」，江宏傑淡定表示，「《全明星運動會》就是一個很經典的節目，很多國小、國中都會用裡面的片段教育孩子，是很勵志、正能量的！」強調後續風波與節目並無相干，屬個人行為及認知判斷關聯。江宏傑現年36歲，原為桌球國手，曾奪下世大運金牌，世界排名最高達47名，其演藝代表作首推《全明星運動會》，在節目中擔任紅隊領隊，專業且溫暖的形象深植人心，爾後轉型為全方位藝人。近期江宏傑活躍於多部實境節目，更以《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，人氣與國民好感度水漲船高，目前實為體壇轉戰影視圈的代表人物之一。