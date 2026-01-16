我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國2026年大選戰鼓頻催，各黨派進入肉搏戰階段，經濟議題無疑是選戰主軸。泰自豪黨、為泰黨與人民黨這三大勢力，近期陸續拋出經濟藍圖，試圖以不同的國家發展路線爭取選票。法政大學政治經濟學者、法治與民主研究院院長阿塔功教授特別針對這三黨的「牛肉」進行體檢，分析誰的政策才是泰國經濟的解方。首先是泰自豪黨，他們主打「泰國Plus」方案，強調整合民生經濟、社會福利與國家安全。阿塔功分析，這套方案最大的優勢在於「即戰力」，因為像是「一人一半」消費補助、福利卡升級版以及電費補貼等，過去都有執行經驗與現成的資料庫，上路門檻低，能立刻刺激消費並減輕基層負擔。此外，增設志願役士兵與志願護理人員的計畫，也能稍微舒緩就業壓力。不過專家也示警，如果長期依賴這種發錢式的福利補貼，恐怕會拖垮財政，排擠掉長期投資的預算；且若沒有搭配勞工技能提升的配套，勞動力可能會卡在低產值的職位，不利產業升級。接著是為泰黨，他們的策略集中在「救急」，核心概念是「停債、歸零、補貼」。透過擴張性的財政手段，目標是讓民眾購買力迅速回血，特別是針對農民和非正規勞工的債務減免。雖然這能解燃眉之急，但大規模的生活補貼與金卡醫療等福利支票，如果沒有清楚說明錢從哪裡來，中長期的財政穩定度令人擔憂。相較於泰自豪黨試圖在刺激經濟與財政紀律間找平衡，為泰黨顯然更看重短期的經濟修復。最後是人民黨，他們走的是一條截然不同的路：結構性改革。人民黨主張推動累進稅制，向富人與資產階級課稅，並將資源挹注在普及式的公共福利與服務上，取代零散的現金補貼。他們更強調優化預算結構與提升公部門效率。這套邏輯雖然符合「投資人力資本以促進長期成長」的經濟學理，但缺點是見效慢，而且勢必會遭遇既得利益者的強大阻力，非常考驗執政者的政治手腕與執行力。總結來說，這三黨分別代表了「短期刺激」、「過渡平衡」與「結構改革」三種路徑。阿塔功教授認為，選民在投票時要思考的，不該只是誰給的承諾比較多，而是哪一種政策能把現在花的每一分錢，有效轉化為泰國未來的國家競爭力。這場選舉的結果，將在很大程度上決定泰國未來四年的經濟命運。