新加坡知名的「義順」社區驚傳內衣褲大盜出沒。一名年輕男子日前被民眾目擊，在光天化日之下潛入組屋走廊，鎖定居民晾在外面的女性內褲下手。誇張的是，這名男子手法相當俐落，短短不到10秒鐘就「掃貨」偷走了5條內褲，過程全被監視器拍得一清二楚。受害住戶表示這已經不是第一次遭竊，警方接獲報案後也透露，該區近期已發生多起類似案件，正全力追緝這名內褲大盜。這起誇張的偷竊案發生在14日傍晚5點26分左右。一名林姓女子向媒體投訴，表示朋友的住處成了變態下手的目標。受害屋主早在1月5日就發現有一條內褲莫名失蹤，當時雖然覺得心裡毛毛的，但因為沒有證據只能作罷。為了抓到兇手，屋主在1月13日特地安裝了監視器，沒想到隔天馬上就拍到了犯罪過程。根據曝光的監視器畫面顯示，這名頭戴白色鴨舌帽、身穿白色長袖上衣與黑色長褲的男子，從樓梯間走下來後，直接鎖定走廊上的曬衣架。當時架上還掛有其他衣物和胸罩，但男子目標明確，只對內褲有興趣。他迅速伸手狂抓，在短短9秒內就扯下了至少4條內褲轉身逃逸。林小姐事後在社群媒體上補充，經過清點，共有5條內褲遭竊。受害屋主表示根本不認識這名男子，對於自家門口出現專偷貼身衣物的變態感到相當恐懼，擔心人身安全受到威脅，已火速報警處理。警方獲報後證實，類似的內褲失竊案在當地已經發生不只一起，目前正在根據監視器畫面深入調查，要盡快將這名讓女性住戶人心惶惶的慣犯逮捕歸案。